"Це питання української капітуляції": Рашкін про плани Трампа і Путіна

Можлива закупівля Сполученими Штатами російського дизеля викликає запитання про подальші економічні домовленості Вашингтона з Москвою. Водночас до виборів у Конгрес США залишаються лічені дні, а Кремль може використати цей час, щоб домогтися послаблення санкцій та зберегти вплив на рішення адміністрації Дональда Трампа.

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Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому дизельна угода може виявитися вигіднішою Росії та як американські вибори здатні змінити плани Кремля. Він також проаналізував залежність Ілона Маска від Трампа, ризики нового загострення навколо Ірану та можливість тристоронньої зустрічі президентів України, США й Росії.

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Дизельна угода відкриває шлях до нових поступок Росії

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun порівняв можливу економічну співпрацю США та Росії з нерівним шлюбом за розрахунком. Український президент попередив, що за домовленостями щодо дизельного пального можуть з'явитися нові пропозиції, які стосуватимуться газу, добрив, заморожених російських активів та скасування санкцій проти окремих осіб і компаній.

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Юрій Рашкін погодився із занепокоєнням Зеленського. На його думку, короткострокова економічна вигода може приховувати значно серйозніші наслідки, які стануть очевидними лише після реалізації домовленостей.

Він порівняв цю ситуацію з популістськими обіцянками, коли політики спочатку демонструють виборцям привабливий результат, але не пояснюють усіх ризиків.

У Росії є репутація, за якою ми знаємо, що з нею укладати угоди не можна. Це так само, як укладати угоди з Трампом. Теж, загалом, безглуздо– заявив Рашкін.

Особливо показовою він вважає позицію Зеленського, який застерігає американців від довгострокової залежності від російських ресурсів. Натомість Трамп представляє майбутні закупівлі як можливість швидко знизити ціни на пальне та продемонструвати економічний успіх.

Однак сама ініціатива співпраці, на думку Рашкіна, походить насамперед від російського керівництва. Кремль може розглядати постачання енергоносіїв як перший крок до відновлення ширших фінансових відносин зі США.

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У цьому процесі важливу роль відіграє керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Рашкін припустив, що економічні домовленості можуть стати приводом для послаблення персональних санкцій проти нього та структур, через які планується проводити фінансові операції.

Це абсолютно кремлівська ідея. Дмитрієв хоче, щоб із нього зняли санкції, адже через його фонд усе це проходитиме. Значить, потрібно зняти санкції– пояснив громадський діяч.

Він пов'язує такі кроки з прагненням Москви повернути доступ до заблокованих фінансових ресурсів. У разі успіху російська сторона могла б отримати не лише прибутки від продажу дизеля, а й можливість домагатися нових винятків із санкційного режиму.

При цьому виникають запитання щодо самого постачання пального. Рашкін звернув увагу на повідомлення про судно, яке вирушило з російським дизелем у напрямку США, але, за його інформацією, не мало визначеного покупця та кінцевого пункту розвантаження.

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Така ситуація, на його думку, свідчить про переважно політичне значення угоди. Трамп може демонструвати виборцям чергову домовленість, тоді як Путін отримує можливість продати російські енергоносії та просувати ідею ширшого економічного зближення.

Водночас американські споживачі оцінюватимуть результат за цінами на заправках, а не за кількістю оголошених угод. На вартість пального впливає багато чинників, зокрема ситуація на Близькому Сході, де напруженість навколо Ірану залишається високою.

Рашкін також звернув увагу, що Україна вже кілька днів утримувалася від нових ударів безпосередньо по російських нафтопереробних заводах. Проте політична пауза не означає, що Росія припинила агресію чи відмовилася від атак по Україні.

Ми живемо в такому підвішеному стані, який називається "мир до американських виборів", до третього числа– зауважив Рашкін.

Від результатів голосування 3 листопада залежатиме, наскільки вільно адміністрація Трампа зможе просувати подальші домовленості з Москвою. Кремль, своєю чергою, може поспішати із санкційними та економічними рішеннями, поки політичний баланс у Вашингтоні залишається сприятливим для його планів.

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Кремль намагається використати час до виборів

Російське керівництво зацікавлене не лише в окремих закупівлях дизельного пального, а й у відновленні масштабної енергетичної співпраці із західними державами. Рашкін припустив, що Москва прагне знову зробити європейські економіки залежними від російських ресурсів, отримавши завдяки цьому додатковий політичний вплив.

Однак реалізації таких планів можуть завадити проміжні вибори до Конгресу США. Якщо республіканці втратять контроль над однією або обома палатами, адміністрація Трампа зіткнеться з активнішим парламентським контролем.

Новий склад Конгресу почне працювати 3 січня, тому між днем голосування та зміною законодавців залишиться перехідний період. Проте сам результат виборів може вплинути на політичні рішення ще до завершення року.

Вони хотіли б увесь світ обплутати нафтовою мережею та енергією, щоб Європа залежала від Росії і тоді Росія все це контролювала. Але все це розвалюється, тому що будуть вибори, і вони їм заважатимуть– вважає Рашкін.

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Потенційна зміна більшості може створити проблеми і для нових санкційних послаблень. Демократи матимуть можливість ініціювати розслідування щодо рішень виконавчої влади та вимагати пояснень від посадовців, які брали участь у переговорах із Москвою.

Тому, за припущенням Рашкіна, російська сторона прагнутиме отримати якомога більше поступок до 3 листопада. Але поспішність може привернути додаткову увагу до обставин укладання угод.

Якщо ви біжите до каси й говорите: "Терміново переведіть мій чек у готівку, поки не прийшли наступні хлопці, які ставитимуть запитання щодо доказів і документів", то, з одного боку, гроші можуть видати. А з іншого – всі бачать, що ви біжите до каси– пояснив він.

У такій ситуації Трампу також доведеться враховувати ризик майбутніх перевірок. Кожна домовленість, яка безпосередньо перед виборами створює економічні переваги для Росії, може стати предметом гострих політичних суперечок у Вашингтоні.

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Конгрес може посилити контроль над Трампом

Демократи вже готуються до можливого повернення контролю над Палатою представників. Зокрема, Рашкін звернув увагу на активність конгресмена Джеймі Раскіна, який, за його словами, почав порушувати питання збереження документів для майбутніх перевірок.

Політичний діяч пояснив, що нова більшість зможе вимагати від представників адміністрації пояснень під присягою, перевіряти фінансові документи та проводити парламентські слухання. Такі інструменти можуть обмежити можливості Білого дому ухвалювати рішення без належного контролю.

Водночас поки результати виборів невідомі, усі плани майбутніх розслідувань залишаються залежними від того, хто отримає більшість.

Якщо республіканці переможуть, усі ці повістки перетворяться на макулатуру. А якщо демократи, тоді вже є дата, починаючи з якої вас попросять зберігати всі квитанції. Ми прийдемо з перевіркою, і ви відповідатимете перед Конгресом під присягою– сказав Рашкін.

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Окрему увагу він приділив періоду між виборами 3 листопада та початком роботи нового Конгресу 3 січня. Тоді законодавці нинішнього скликання ще матимуть повноваження, але частина з них уже знатиме, що залишає посаду.

Ви думаєте, що люди, які голосують по совісті, проголосують за Трампа? Я так не думаю– наголосив громадський діяч.

Він не виключив, що президент намагатиметься зберегти вплив на законодавців через особистий або політичний тиск. Але після завершення голосування деякі республіканці можуть почати діяти самостійніше.

Це створює для Трампа додаткові ризики, особливо якщо демократи отримають можливість контролювати діяльність уряду. Водночас російському керівництву буде складніше розраховувати на швидке просування економічних домовленостей без запитань із боку Конгресу.

Рашкін звернув увагу і на передвиборчу кампанію самого Трампа. Президент активно виступає на мітингах, намагаючись мобілізувати своїх прихильників, але його політичне шоу не змінює економічної ситуації в країні.

Проблеми американських споживачів, зокрема зростання вартості пального, залишаються незалежно від гучних заяв про нові угоди. І російський дизель, на думку Рашкіна, не здатний самостійно забезпечити Трампу економічний успіх перед виборами.

Маск став залежним від Трампа

Ще одним важливим епізодом стала заява Володимира Путіна про контакти Росії з Ілоном Маском. Під час зустрічі з представниками африканських держав російський диктатор назвав власника SpaceX геніальною людиною та розповів про співпрацю у сфері низькоорбітальних супутникових систем.

Путін стверджував, що Росія підтримує зв'язок із Маском попри політичні суперечності між державами. Він також заявив про необхідність узгоджувати роботу супутникових угруповань, щоб вони не заважали одне одному на орбіті.

Рашкін звернув увагу, що публічні слова російського керівника можуть створювати додаткові проблеми для американського бізнесмена. Адже Маск уже опинився в складному становищі через свою активну участь у політиці США.

На думку громадського діяча, головна проблема полягає навіть не у відносинах Маска з Путіним, а в його залежності від Дональда Трампа.

Під час президентської кампанії бізнесмен витратив понад 200 мільйонів доларів на підтримку Трампа. Після його перемоги Маск отримав значний політичний вплив і, за оцінкою Рашкіна, міг вважати, що матиме можливість впливати на президента завдяки власним фінансовим ресурсам.

Маск думав, що Трамп у нього в кишені. А потім Трамп став президентом – і бац!– зауважив Рашкін.

Після повернення Трампа до Білого дому бізнесмен долучився до масштабного перегляду роботи американських державних структур. Рашкін різко розкритикував наслідки цих рішень, вважаючи, що вони завдали шкоди державним установам і людям, які залежали від їхньої роботи.

Водночас активна участь Маска в політиці створила ризики для його власних компаній. Частина споживачів почала відмовлятися від їхньої продукції, а представники обох американських партій стали частіше порушувати питання про залежність важливих державних програм від одного бізнесмена.

Крім того, компанії Маска працюють із державними контрактами та потребують відповідних дозволів. Це дає американській владі можливості впливати на їхню діяльність.

Рашкін припустив, що напередодні виборів політична залежність бізнесмена могла ще більше посилитися. Він звернув увагу на повідомлення про нові значні витрати Маска на підтримку кандидатів, пов'язаних із Трампом.

За його оцінкою, йдеться вже про понад 400 мільйонів доларів. Раніше Маск розглядав можливість підтримки інших політичних проєктів, зокрема пов'язаних із Джей Ді Венсом, а також говорив про створення третьої партії.

Однак тепер значні ресурси знову спрямовуються на виборчі кампанії республіканців. Серед прикладів Рашкін навів боротьбу в Техасі, де обговорюється підтримка Кена Пакстона, тоді як демократ Джеймс Таларіко також користується популярністю серед виборців.

Маск думав, що він контролює ситуацію, а з'ясувалося, що він просто абсолютний заручник. У нього тепер один захисник, вибач, два: Дональд Трамп і Володимир Путін– сказав Рашкін.

У такому становищі Маску складніше дистанціюватися від президента США, не ризикуючи власними політичними та бізнесовими інтересами. Публічні заяви Путіна про контакти з ним можуть ще більше посилювати увагу американських законодавців до діяльності SpaceX.

Погрози Росії створюють нові ризики для Starlink

На тлі заяв Путіна Ілон Маск поширив у соцмережі X повідомлення про небезпеку використання Starlink для наступальних військових операцій. У дописі, який він репостнув, нагадували про здатність Росії знищувати супутники та можливі наслідки таких атак для космічної інфраструктури.

Зокрема, згадувалося випробування російської протисупутникової ракети "Нудоль" 15 листопада 2021 року. Тоді Росія знищила один зі своїх старих супутників, після чого на орбіті утворилася значна кількість уламків.

У поширеному повідомленні стверджувалося, що Starlink повинен залишатися цивільним проєктом, хоча його можна використовувати для забезпечення військової інфраструктури. Водночас застосування системи для наступальних ударів нібито може зробити супутники законною ціллю для противника.

Рашкін розглядає такі аргументи як ще одне джерело тиску на Маска. Росія може використовувати загрозу протисупутникових ударів, тоді як американська влада має можливості впливати на SpaceX через контракти та регуляторні механізми.

Трамп може залякувати ліцензіями, а Путін залякує тим, що може нашкодити й знищити продукт у космосі, залишивши там уламки. І вам знову мало не здасться– пояснив Рашкін.

Усе це порушує ширше питання про роль приватних компаній у забезпеченні державної безпеки. Супутникові системи SpaceX стали важливими не лише для комерційного зв'язку, а й для американських космічних програм та оборонних можливостей України.

Залежність таких систем від рішень однієї людини викликає занепокоєння серед політиків, які мають відповідати за безперервність державних і військових програм.

На думку Рашкіна, США доведеться переглянути нинішню модель взаємодії держави зі SpaceX. Він не виключив посилення державного контролю або створення нових форм партнерства, які зменшать залежність важливої інфраструктури від особистої позиції Маска.

Політичний діяч навіть припустив можливість обговорення націоналізації окремих активів. Однак він наголосив, що існують і менш радикальні варіанти, зокрема державне партнерство, за якого США зможуть краще контролювати критично важливі технології.

Це занадто багато влади для однієї людини. Цю систему потрібно якимось чином змінювати. Насамперед усувати Маска від управління всіма цими активами, а потім вирішувати, чи не повинно це бути націоналізовано– вважає громадський діяч.

Рашкін нагадав, що розвиток SpaceX від самого початку був пов'язаний зі співпрацею з американською державою. Тепер, коли компанія має значно більший вплив на космічну інфраструктуру, питання розподілу відповідальності між бізнесом та урядом стає ще важливішим.

Проте він не очікує, що за президентства Трампа відбудуться серйозні зміни в цій сфері. На його думку, Білий дім продовжуватиме підтримувати чинну модель, за якої президент має значний вплив на політичне та економічне майбутнє Маска.

Загострення навколо Ірану загрожує новим стрибком цін

Енергетичні домовленості з Росією не можуть розв'язати головну проблему американського паливного ринку, якщо ситуація на Близькому Сході залишатиметься нестабільною. Рашкін пов'язує зростання вартості пального насамперед із ризиками нового загострення навколо Ірану.

Ізраїль розглядає можливість відновлення ударів по іранських об'єктах. Водночас такі рішення можуть бути відкладені до завершення американських виборів.

Політичний діяч припустив, що Дональд Трамп і Біньямін Нетаньягу враховують виборчий календар США, вирішуючи питання подальших дій щодо Тегерана. Однак перспективи дипломатичного врегулювання він оцінює скептично.

Нове загострення може спричинити чергові коливання світових цін на нафту. Водночас Росія вже отримує значні доходи від експорту енергоносіїв за високими цінами, що дозволяє їй підтримувати фінансування війни проти України.

Це велика проблема для Трампа, яка не вирішується жодним дизелем. Зрештою всі дивляться на ціну бензину на заправці або на те, скільки коштують речі в магазині. Адже все це приїхало туди вантажівкою– пояснив Рашкін.

Він навів приклад американських фермерів, які саме зараз збирають урожай. У південній частині Вісконсину працює велика сільськогосподарська техніка, що потребує значної кількості пального.

Зростання його вартості впливає на витрати аграріїв, а згодом і на ціни продовольства. Тому навіть виборці, які підтримують Трампа з політичних переконань, стикаються з наслідками дорожчих енергоносіїв у повсякденному житті.

Рашкін також згадав повідомлення про кредитну підтримку американських фермерів, для якої називали суму близько восьми мільярдів доларів. На його думку, потреба в додатковому фінансуванні суперечить заявам президента про успішну економічну ситуацію.

При цьому майбутнє Ірану залишається одним із найскладніших питань американської зовнішньої політики. Рашкін припустив кілька можливих сценаріїв залежно від того, наскільки самостійно діє іранське керівництво та який вплив на нього має Росія.

Якщо Кремль зможе впливати на рішення Тегерана, ситуація може розвиватися в одному напрямку. Якщо ж Трамп і Нетаньягу керуватимуться власними політичними та безпековими цілями, можливе значно серйозніше протистояння.

У мене повне відчуття, що буде війна. У нас криза, яка тримається на тому, що всі чекають на вибори– припустив громадський діяч.

Водночас він не вважає, що будь-яке продовження бойових дій на Близькому Сході обов'язково відповідатиме інтересам Путіна. Росія зацікавлена у високих нафтових доходах, але масштабний регіональний конфлікт може створювати і непередбачувані наслідки для її партнерів.

Рашкін також звернув увагу на роль незалежних американських виборців і фінансових ринків. На його думку, саме реакція людей, які не належать до переконаних прихильників жодної партії, та економічні наслідки рішень Трампа можуть впливати на політику Вашингтона.

Після виборів Трамп може отримати більше свободи

Результати голосування 3 листопада визначатимуть не лише склад Конгресу, а й подальші політичні можливості Дональда Трампа. Рашкін припустив, що після завершення виборчої кампанії президент може активізувати міжнародні контакти, які поки відкладає з огляду на реакцію виборців.

Серед можливих кроків він назвав нові переговори з Путіним, поїздки до Китаю та рішення щодо Ірану. При цьому характер таких дій, на його думку, залежатиме від того, наскільки сильно новий склад Конгресу зможе контролювати адміністрацію.

Рашкін також звернув увагу на передвиборчі виступи Трампа, у яких президент намагається мобілізувати прихильників через емоційні заяви та особисті нападки на політичних противників.

Замість докладного обговорення економічних програм чи податків значну частину мітингів займають емоційні виступи, покликані переконати людей прийти на голосування.

На думку громадського діяча, для республіканців це важливо, оскільки Трамп особисто не балотується на нинішніх виборах, а його прихильники не завжди настільки ж активно підтримують інших кандидатів.

Тому президент намагається створити враження, ніби голосування за республіканців водночас є голосуванням за нього самого.

Проте після 3 листопада стане зрозуміліше, наскільки ефективною була така стратегія. Ще важливішим буде період після 3 січня, коли новообрані законодавці отримають повноваження й зможуть впливати на майбутні рішення Білого дому.

Це стосуватиметься і можливої великої дипломатичної ініціативи Трампа, пов'язаної із завершенням російської війни проти України.

Трамп хоче зустрітися з Путіним і Зеленським

Дональд Трамп продовжує говорити про перспективу тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Серед можливих майданчиків обговорюється саміт Великої двадцятки в Маямі, хоча наразі немає впевненості, що російський диктатор погодиться приїхати.

Рашкін не очікує, що така зустріч може забезпечити справедливе завершення війни. На його думку, американський президент прагне передусім отримати гучний дипломатичний результат, який можна буде представити як власну перемогу.

При цьому він не бачить у нинішніх пропозиціях Вашингтона готовності надати Україні додаткові інструменти для посилення переговорної позиції. Натомість побоюється, що адміністрація Трампа може вимагати від Києва поступок, на яких наполягає Москва.

Це питання української капітуляції. Нічого іншого я тут, на жаль, не можу уявити. І оскільки цього не станеться, то такої зустрічі не буде– заявив Рашкін.

Він припустив, що Трамп хотів би завершити війну до Різдва, а підписання майбутньої домовленості перетворити на масштабну політичну подію. Одним із бажаних сценаріїв для американського президента могла б стати зустріч із Путіним у його резиденції Мар-а-Лаго.

Українська участь зробила б такий захід значно вагомішим із дипломатичного погляду. Але Рашкін вважає, що головним бажанням Трампа може залишатися особистий контакт із російським керівником.

Водночас політичний діяч висловив побоювання щодо подальшої роботи Starlink і Starshield для України. Він припустив, що після американських виборів адміністрація Трампа може знову використовувати доступ до супутникових систем як інструмент тиску.

Я думаю, що Україна отримуватиме Starlink і Starshield до виборів. А після виборів, мабуть, уже ні. У цьому сенсі я песиміст– зазначив Рашкін.

Подібні побоювання в нього виникали ще після повернення Трампа до Білого дому. Хоча супутникова підтримка України продовжилася, попередні обмеження показали, наскільки сильно її доступність залежить від політичних рішень у Вашингтоні.

Рашкін не виключив, що нові проблеми зі зв'язком можуть виникнути саме в період, коли США активніше просуватимуть дипломатичні домовленості з Росією. Для України це означатиме ризик одночасного тиску на переговорну позицію та можливості оборони, тоді як російська армія продовжуватиме бойові дії.

Рашкін про дизельну угоду з Росією, залежність Маска від Трампа та можливу зустріч Зеленського з Путіним: дивіться відео