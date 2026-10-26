"До кордонів 1997 року": ЗМІ розкрили вимоги Путіна до НАТО на переговорах щодо України

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

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Чого саме домагається Москва

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що до переговорів між Росією, Україною та США має долучитися Європа. Мовляв, європейські країни відіграватимуть важливу роль у досягненні домовленостей.

Як зазначають джерела, Москва прагне залучити європейські країни, аби під час наступного раунду переговорів домогтися поступок від НАТО. Володимир Путін неодноразово називав розширення Альянсу "першопричиною" війни.

Раніше Кремль давав зрозуміти, що російський президент може піти на компроміс з інших питань, якщо його основні вимоги задовольнять.

Зокрема, Росія прагне обмежити суверенітет України та зупинити подальше розширення НАТО на схід.

Імовірно, Путін вимагатиме скоротити військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року – до вступу колишніх соціалістичних країн до Альянсу.

Це може передбачати виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Усі ці країни межують із Росією.

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Європа не погоджується на вимоги Кремля

Високопосадовці запевняють, що позиція Європи щодо російських вимог залишається незмінною.

"Наша позиція залишається такою самою, як у січні 2022 року", – заявив один із європейських посадовців, посилаючись на лист, який тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав Москві.

Тоді Путін стверджував, що виконання його вимог дозволить уникнути російського вторгнення в Україну.

Західний Альянс погодився обговорити занепокоєння Москви, однак відкинув вимоги вивести війська та ядерну зброю з колишніх радянських держав.

Що передувало

Раніше російський диктатор вже окреслював нову мету перемовин із США та Україною, заявляючи про намір створити нову безпекову архітектуру в Європі.