"К границам 1997 года": СМИ раскрыли требования Путина к НАТО на переговорах по Украине

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

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Чего именно добивается Москва

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что к переговорам между Россией, Украиной и США должна присоединиться Европа. Мол, европейские страны будут играть важную роль в достижении договоренностей.

Как отмечают источники, Москва стремится привлечь европейские страны, чтобы в ходе следующего раунда переговоров добиться уступок от НАТО. Владимир Путин неоднократно называл расширение Альянса "первопричиной" войны.

Ранее Кремль давал понять, что российский президент может пойти на компромисс по другим вопросам, если его основные требования будут удовлетворены.

В частности, Россия стремится ограничить суверенитет Украины и остановить дальнейшее расширение НАТО на восток.

Вероятно, Путин будет требовать сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года – до вступления бывших социалистических стран в Альянс.

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Это может повлечь за собой вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Все эти страны граничат с Россией.

Европа не соглашается с требованиями Кремля

Высокопоставленные чиновники уверяют, что позиция Европы в отношении российских требований остается неизменной.

"Наша позиция остается такой же, как и в январе 2022 года", – заявил один из европейских чиновников, сославшись на письмо, которое тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил Москве.

Тогда Путин утверждал, что выполнение его требований позволит избежать российского вторжения в Украину.

Западный альянс согласился обсудить опасения Москвы, однако отверг требования вывести войска и ядерное оружие из бывших советских республик.

Что предшествовало

Ранее российский диктатор уже обозначил новую цель переговоров с США и Украиной, заявляя о намерении создать новую архитектуру безопасности в Европе.