Путин назвал новую цель переговоров между Украиной, Россией и США

Об этом он рассказал российским СМИ.

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Что сказал Путин

Согласно заявлению Путина, соответствующую инициативу высказал спецпредставитель президента США Стив Виткофф во время встречи в Санкт-Петербурге. Речь идет об обсуждении условий безопасности после подписания окончательного мирного соглашения, а не о временной приостановке боевых действий.

Мы договорились с США о том, что готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели– заявил Путин.

Он также добавил, что американская сторона обратила внимание на необходимость более широкой дискуссии по поводу общеевропейской системы безопасности. В то же время в Кремле ранее отметили, что переданные американские предложения относительно завершения войны не полностью удовлетворяют требования Москвы.

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Оценивая перспективы отношений с Украиной, Путин вновь высказал пропагандистские тезисы о "едином народе" и заявил, что Россия не планирует идти на компромиссы в отношении своих первоначальных требований. Он продолжил утверждать, что Москва намерена достичь всех целей военной агрессии.

Российский лидер заявил, что в любом случае Россия намерена достичь своих целей.