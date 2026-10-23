Все цели "сво" будут достигнуты, – Путин продолжает грезить о победе в войне

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что сказал Путин

Глава Кремля высказал мнение о возможности достижения договоренностей по ситуации в Украине. По его словам, российская сторона якобы готова искать решение этой "непростой ситуации", однако в случае отказа будет действовать по собственному сценарию.

Он вновь прибег к псевдоисторической пропаганде для оправдания вооруженной агрессии. Спикер утверждает, что россияне и украинцы якобы являются одним народом, ссылаясь на вымышленные генетические исследования.

"Я думаю, что мы можем договориться. Мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе, хорошо. Будет иначе", – заявил диктатор.

В то же время он подчеркнул, что отказ от переговоров со стороны Украины или ее партнеров не изменит первоначальных намерений Москвы. Российская сторона продолжает настаивать на выполнении своих первоочередных агрессивных требований.

Но в любом случае мы решим свои задачи, и все цели специальной военной операции будут достигнуты– заявил он.

К слову, помощник диктатора России Юрий Ушаков на днях также заявил, что, похоже, дело идет к завершению войны против Украины. В то же время оценить темпы этого процесса он не смог.