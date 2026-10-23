Цілі "сво" Росія не досягла досі, – Путін далі марить про перемогу у війні

Путін зробив нову заяву про переговори з Україною та цілі "сво" / Getty Images
Володимир Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів щодо війни в Україні. Водночас він наголосив, що всі цілі так званої "спеціальної військової операції" будуть виконані у будь-якому разі.
Про це повідомляють російські медіа.
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Що сказав Путін
Очільник Кремля висловив думку про можливість досягнення домовленостей щодо ситуації в Україні. За його словами, російська сторона нібито згодна шукати розв'язки цієї "непростої ситуації", проте в разі відмови діятиме за власним сценарієм.
Він знову використав псевдоісторичну пропаганду для виправдання збройної агресії. Спікер стверджує, що росіяни та українці нібито є одним народом, посилаючись на вигадані генетичні дослідження.
"Я думаю, що ми можемо домовитися. Ми згодні з цим. Але якщо хтось хоче інакше, добре. Буде інакше", – заявив диктатор.
Водночас він наголосив, що відмова від переговорів з боку України чи її партнерів не змінить початкових намірів Москви. Російська сторона продовжує наполягати на виконанні своїх першочергових агресивних вимог.
Але в будь-якому разі ми свої завдання вирішимо, і всі цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті
До слова, помічник диктатора Росії Юрій Ушаков днями теж заявив, що справи нібито йдуть до завершення війни проти України. Водночас оцінити темпи цього процесу він не зміг.
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