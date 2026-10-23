Цілі "сво" Росія не досягла досі, – Путін далі марить про перемогу у війні

Про це повідомляють російські медіа.

Реклама Adv

популярні відео

Що сказав Путін

Очільник Кремля висловив думку про можливість досягнення домовленостей щодо ситуації в Україні. За його словами, російська сторона нібито згодна шукати розв'язки цієї "непростої ситуації", проте в разі відмови діятиме за власним сценарієм.

Він знову використав псевдоісторичну пропаганду для виправдання збройної агресії. Спікер стверджує, що росіяни та українці нібито є одним народом, посилаючись на вигадані генетичні дослідження.

"Я думаю, що ми можемо домовитися. Ми згодні з цим. Але якщо хтось хоче інакше, добре. Буде інакше", – заявив диктатор.

Водночас він наголосив, що відмова від переговорів з боку України чи її партнерів не змінить початкових намірів Москви. Російська сторона продовжує наполягати на виконанні своїх першочергових агресивних вимог.

Але в будь-якому разі ми свої завдання вирішимо, і всі цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті– заявив він.

До слова, помічник диктатора Росії Юрій Ушаков днями теж заявив, що справи нібито йдуть до завершення війни проти України. Водночас оцінити темпи цього процесу він не зміг.