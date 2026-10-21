Про це 21 жовтня повідомили росЗМІ, зокрема "Вести".

Ушаков дав коротку оцінку поточному перебігу подій на запитання пропагандистів щодо перспектив завершення "протистояння".

Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього,

– сказав помічник російського диктатора.

Крім того, посадовець Кремля згадав про слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. За словами Ушакова, той буцімто заявив, що під час переговорів в Осло американська сторона "відчула нові нюанси", проте Москву вони "повністю не задовольняють".

Також помічник Путіна запевнив пропагандистів, що європейці нібито "почали думати серйозніше щодо питання української кризи".

Зауважимо, що представники Кремля регулярно озвучують подібні суперечливі твердження, продовжуючи водночас щоденні атаки по території України та висуваючи ультимативні вимоги.