Об этом 21 октября сообщили российские СМИ, в частности "Вести".

Что заявили у Путина?

Ушаков дал короткую оценку текущему ходу событий в ответ на вопрос пропагандистов о перспективах завершения "противостояния".

Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому,

– сказал помощник российского диктатора.

Отметим, что представители Кремля регулярно озвучивают подобные противоречивые заявления, продолжая при этом ежедневные атаки по территории Украины и выдвигая ультимативные требования.

Кроме того, чиновник Кремля вспомнил слова спецпредставителя президента США Стива Виткоффа. По словам Ушакова, тот заявил, что во время переговоров в Осло американская сторона "почувствовала новые нюансы", однако Москву они "полностью не удовлетворяют".

Также помощник Путина заверил пропагандистов, что европейцы якобы "начали думать посерьезнее по вопросу украинского кризиса".

Вопреки таким заявлениям Кремля вице-премьер страны-агрессорки Александр Новак заявил, что Вашингтон и Москва почти подписали контракт на поставку дизеля. По его словам, уже 22 октября Россия отправит первый танкер с горючим в США. В то же время у Кремля надеются, что это лишь часть более широких планов по возобновлению экспорта горючего.