Росія хоче винести питання безпеки Європи на перший план переговорів щодо України, – Reuters

Росія назвала головну тему переговорів в Абу-Дабі / Фото з відкритих джерел
Росія хоче зробити створення нової системи безпеки для Європи головним напрямом переговорів щодо завершення війни в Україні. За задумом Москви, українське врегулювання має стати лише частиною ширшої дискусії про безпеку всього європейського континенту.
Про це Reuters заявило джерело в російській делегації напередодні дводенної зустрічі представників України, Росії та США в Абу-Дабі.
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Що Росія хоче обговорювати на переговорах щодо України?
За словами джерела в російській делегації, головним завданням переговорів у Абу-Дабі має стати спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи". Зустріч, як очікується, буде присвячена механізмам запобігання загрозам і зміцненню регіональної стабільності.
Хоча українське врегулювання, як питання критичної важливості, є лише одним аспектом цієї широкої дискусії, воно підпорядковане головній меті – створенню комплексної та неподільної архітектури безпеки для всього континенту
Прогнози
Хто братиме участь у переговорах в Абу-Дабі?
Російські та українські представники мають зустрітися за посередництва США 10 листопада. Переговори триватимуть два дні. Це перша така зустріч із лютого 2026 року.
Очікується, що до Абу-Дабі також прибудуть представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу, НАТО та Італії. Вони мають провести контакти з американськими й українськими посадовцями. Водночас Росія не заявляла про намір вести цього тижня прямі переговори з європейськими представниками.
Російську делегацію з 11 осіб очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. До її складу увійшли два заступники міністра закордонних справ, а також високопосадовці військових і розвідувальних структур.
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що широка мирна угода між Україною та Росією можлива. Американська сторона розглядає питання європейської безпеки як один із можливих складників майбутніх домовленостей.
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