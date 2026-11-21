Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

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Почему Зеленский назвал членство в НАТО самой понятной гарантией безопасности?

По словам главы государства, вопрос о вступлении Украины в Альянс неоднократно поднимался во время встреч "Коалиции желающих". Такую перспективу поддерживают Франция и другие союзники, а США также присоединились к обсуждению.

Зеленский подчеркнул, что членство Украины укрепило бы не только наше государство, но и сам НАТО – благодаря украинской армии и ее боевому опыту.

Самые очевидные гарантии безопасности для Украины – это членство Украины в НАТО. И самое очевидное укрепление НАТО – это принять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. Безусловно, это устраивает обе стороны – и Украину, и НАТО– сказал президент.

В то же время он отметил, что пока рано делать выводы, станет ли Украина членом Альянса. Это будет зависеть от обстоятельств и условий завершения войны.

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Почему членство в НАТО может быть выгоднее для Украины?

Президент пояснил, что вне Альянса Украине придется самостоятельно обеспечивать все ключевые оборонные возможности. Речь идет не только о содержании миллионной армии, но и о собственной авиации, артиллерии, достаточном количестве ракет и возможности самостоятельно защищать воздушное пространство.

В то же время членство в НАТО, по словам Зеленского, позволило бы использовать совместные оборонные возможности союзников.

Это точно будет дешевле для всех– подытожил президент.

Ранее Зеленский также комментировал возможность вступления Украины в НАТО в рамках мирных соглашений. В частности, американские переговорщики поднимали вопрос о том, готова ли Украина вывести войска из Донбасса в обмен на членство в Альянсе.

В то же время Зеленский подчеркивал, что именно от позиции Вашингтона в значительной степени зависит ход мирных переговоров. Президент отмечал, что США имеют большее влияние на этот процесс, чем Россия, ведь многое зависит от воли американской стороны.