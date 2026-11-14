США впервые спросили Зеленского, готова ли Украина выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО

Во время встречи с представителями СМИ Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о комплексном пакете мер по обеспечению безопасности. Разработанный документ должен содержать четкие гарантии от НАТО и ЕС, долгосрочную военную и финансовую поддержку Вооруженных сил, а также экономический "План процветания" с утвержденными источниками поступления средств.

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Что сказал Зеленский

Зеленский подчеркнул, что в случае получения официального подтверждения этого пакета от США и союзников он вынесет вопрос на всенародное обсуждение.

Если американская сторона подтвердит нам именно это вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? Я не имею права не сделать этого по своему усмотрению. Но нужна конкретика, чего пока еще нет, и все это находится в стадии обсуждения– заявил президент.

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В то же время он заверил, что никакого признания захваченных регионов со стороны России не будет. Зато риторика руководства России демонстрирует нежелание идти на реальные компромиссы.

"Когда Путин говорит что-то о государственных границах, это же точно не уменьшение территории России, верно? Поэтому доверия к товарищу в Кремле нет", – сказал Зеленский, подчеркнув, что поведение Кремля лишь затрудняет посредничество США и отдаляет мир.

Напомним, что российская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби выдвинула требование отвести войска НАТО к границам 1997 года. Помимо сворачивания присутствия Альянса в Восточной Европе, Москва настаивает на прекращении военной помощи Киеву.