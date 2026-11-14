Границы 1997 года и блокада оружия: в NYT назвали требования Кремля на переговорах

Российская сторона пытается вернуться к ультиматумам в сфере безопасности, которые она безуспешно выдвигала в конце 2021 года перед полномасштабным вторжением. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков публично отрицал факт выдвижения таких условий. Об этом пишет The New York Times.

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Каковы ключевые требования Кремля

В ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах представители Москвы выдвинули обширный перечень претензий, направленных на передел европейской системы безопасности. Среди главных пунктов фигурирует категорическое требование отказа НАТО от любого дальнейшего расширения и полный запрет на военную деятельность блока на территории Украины, Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Кроме того, российская сторона требует вывести иностранные войска и базы из всех государств, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. Фактически это означает существенное сокращение присутствия союзных подразделений в Польше и странах Балтии.

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Отдельным пунктом Москва продвигает ядерное разоружение европейских партнеров: Франция и Великобритания, по мнению россиян, должны отказаться от возможности применять свое ядерное оружие для защиты других членов НАТО.

Также Россия настаивает на немедленном прекращении поставок в Украину любых видов западного вооружения и военной техники.

Взамен Кремль якобы готов согласиться на вступление нашей страны в Европейский Союз, но исключительно при условии неучастия Киева в общей оборонной политике европейского объединения.

Ранее в аналогичной статье издание Bild упоминало о нереалистичных претензиях россиян, однако официальная Москва тогда попыталась все опровергнуть. В то же время эксперты отмечают, что появление таких требований свидетельствует о намерении агрессора затянуть диалог и избежать разговора о реальном прекращении огня.

Ранее военный аналитик Тарас Жовтенко также объяснял, что Москва на консультациях стремится навязать США ультиматумы 2021 года. В то же время в командовании Альянса подчеркивали, что любые территориальные вопросы должны решать только украинцы.