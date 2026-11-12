"Это, безусловно, вопрос для украинцев": в НАТО оценили переговоры в Абу-Даби

По информации издания Euronews, заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джон Стрингер подчеркнул, что любые решения по поводу границ принадлежат исключительно украинскому народу.

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Что именно сказал генерал НАТО?

По его словам, приоритетом для Альянса остаются цели Киева по достижению справедливого перемирия.

Военный командующий отверг предположения о возможности склонения Украины к уступкам в отношении частей Донецкой или Луганской областей. Он отметил, что страна имеет суверенное право самостоятельно решать судьбу своих земель в ходе любых международных переговоров.

Что касается территорий, то это исключительно вопрос для украинцев– подчеркнул генерал.

В то же время Джон Стрингер выразил серьезный скептицизм относительно искренности российской стороны, прибывшей на трехсторонние консультации в ОАЭ. По его словам, признаков готовности Владимира Путина отказаться от первоначальных агрессивных намерений пока нет.

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Посмотрим, насколько серьезна здесь Россия. Будем надеяться, что это не просто, откровенно говоря, повторение требований, которые уходят корнями в 2022 год– заявил военный.

Оценка ударов по российскому топливу

Представитель Альянса также высоко оценил операции Вооруженных сил Украины против нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Ранее Дональд Трамп требовал от Киева свернуть такие атаки из-за риска колебаний стоимости нефти на мировых рынках.

Несмотря на это, в военном руководстве НАТО считают удары по НПЗ точными и стратегически обоснованными действиями, которые существенно ослабляют агрессора. По словам генерала, Путин надеялся навязать Европе свои собственные правила безопасности, однако потерпел неудачу.

То, что Украина смогла сделать благодаря воображению, инновациям и воле, просто невероятно, и мы должны это отметить– подчеркнул Стрингер.

Непосредственно на встречах в Абу-Даби представители НАТО предоставляют военную экспертизу для Вашингтона. В частности, консультации американским лидерам предоставляет командующий Европейским командованием США Алексус Гринкевич.

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Ход диалога в Абу-Даби

Переговоры сопровождаются существенными разногласиями между сторонами. Во второй день встречи делегация Кремля отказалась обсуждать вопросы прекращения огня, линии разграничения, защиты энергетики и судоходства в Черном море, перенеся акцент на глобальные требования к Западу.

Член украинской делегации Давид Арахамия подтвердил чрезвычайную сложность встреч из-за исходных директив Москвы. В то же время он отметил, что обсуждение параметров долгосрочной безопасности дает определенный импульс для поиска решения до начала нового года.

Как уже сообщалось на нашем сайте, российская сторона попыталась выдвинуть ОАЭ ультиматумы в конце 2021 года о выводе инфраструктуры Альянса к линиям 1997 года. Эксперты отмечают, что таким образом Москва стремится превратить войну против Украины в инструмент шантажа для перераспределения сфер влияния во всей Европе.