"Абсолютно питання для українців": у НАТО оцінили переговори в Абу-Дабі

За інформацією видання Euronews, заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Джон Стрінгер підкреслив, що будь-які рішення щодо кордонів належать виключно українському народу.

Adv

популярні відео

Що саме сказав генерал НАТО?

За його словами, пріоритетом для Альянсу залишаються цілі Києва щодо справедливого перемир'я.

Військовий командувач відкинув припущення про можливість схиляння України до поступок частинами Донецької або Луганської областей. Він зазначив, що країна має суверенне право сама вирішувати долю своїх земель під час будь-яких міжнародних переговорів.

Що стосується територій, це абсолютно питання для українців– наголосив генерал.

Водночас Джон Стрінгер висловив серйозний скептицизм щодо щирості російської сторони, яка прибула на тристоронні консультації до ОАЕ. За його словами, ознак готовності Володимира Путіна відмовитися від первинних агресивних намірів наразі немає.

Подивимося, наскільки серйозна тут Росія. Сподіваймося, що це не просто, відверто кажучи, повторення вимог, які сягають 2022 року– заявив військовий.

Реклама

Оцінка ударів по російському паливу

Представник Альянсу також висловив високу оцінку операціям Збройних сил України проти нафтопереробних заводів на території Росії. Раніше Дональд Трамп вимагав від Києва згорнути такі атаки через ризик коливання вартості нафти на світових ринках.

Попри це, у військовому керівництві НАТО вважають удари по НПЗ влучними та стратегічно обґрунтованими діями, які суттєво послаблюють агресора. За словами генерала, Путін сподівався нав'язати Європі власні правила безпеки, проте зазнав невдачі.

Те, що Україна змогла зробити завдяки уяві, інноваціям і волі, просто неймовірно, і ми маємо це відзначити– підкреслив Стрінгер.

Безпосередньо на зустрічах в Абу-Дабі представники НАТО забезпечують військову експертизу для Вашингтона. Зокрема, консультації американським лідерам надає командувач Європейського командування США Алексус Гринкевич.

Перебіг діалогу в Абу-Дабі

Переговори супроводжуються суттєвими розбіжностями між сторонами. Під час другого дня зустрічі делегація Кремля відмовилася вести мову про припинення вогню, лінію розмежування, захист енергетики та судноплавство в Чорному морі, змістивши фокус на глобальні вимоги до Заходу.

Реклама

Член української делегації Давид Арахамія підтвердив надзвичайну складність зустрічей через початкові директиви Москви. Водночас він зазначив, що обговорення параметрів довгострокової безпеки дає певний імпульс знайти рішення до початку нового року.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російська сторона спробувала нав'язати в ОАЕ ультиматуми кінця 2021 року щодо відведення інфраструктури Альянсу до ліній 1997 року. Експерти вказують, що таким чином Москва прагне перетворити війну проти України на інструмент шантажу для перерозподілу сфер впливу в усій Європі.