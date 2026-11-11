Повернення НАТО до ліній 1997 року: військовий експерт розкрив плани Росії в Абу-Дабі

Про стратегічні цілі путінського режиму розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт Тарас Жовтенко.

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Ультиматуми 2021 року повертаються

За його словами, про наміри Москви свідчить поява в російській делегації заступників міністра закордонних справ Сергія Рябкова та Михайла Галузіна. Саме дипломати такого рівня покликані нав'язати Вашингтону глобальний переділ сфер впливу замість зосередження на припиненні війни.

Як пояснив аналітик, Кремль намагається протягнути в переговорний процес ті самі умови, які висував Заходу напередодні повномасштабного вторгнення.

Кремль зараз намагається проштовхнути в цей переговорний процес по великому рахунку всі ті ультиматуми, з яких починалося не лише повномасштабне вторгнення в Україну, але й загалом ультиматуми, які лежать в основі стратегії агресії путінського режиму– наголосив Тарас Жовтенко.

Водночас експерт переконаний, що розділити сфери впливу в Європі без участі самих європейських держав Вашингтону та Москві не вдасться. Північний та східний фланги НАТО чинитимуть запеклий опір будь-яким спробам Кремля відновити контроль над регіоном.

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Тарас Жовтенко проаналізував перебіг консультацій в Абу-Дабі: відео

Європа як четверта сторона за столом

І в Кремлі, і в Білому домі розуміють, що без згоди європейських країн реалізувати таку конфігурацію не вдасться. Один із проміжних результатів зустрічі в Абу-Дабі – це попередня згода російської сторони на те, щоб далі до переговорів підключилися європейці як четверта сторона– зауважив гість ефіру.

Залучення європейських партнерів здатне посилити позицію України, адже їхнє бачення безпеки цілком збігається з українським. Утім, Росія розраховує на тривалу гру й очікує на вибори у Європі, зокрема на голосування за президента Франції у 2027 році. Паралельно російські спецслужби ведуть гібридно-диверсійні операції по всьому континенту, намагаючись підірвати довіру до системи колективної безпеки Альянсу.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни також повідомляли, що Кремль на консультаціях в Абу-Дабі повернувся до старих вимог щодо обмеження присутності НАТО.