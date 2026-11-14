США вперше запитали Зеленського, чи Україна готова вийти з Донбасу в обмін на членство в НАТО

Чи вийде Україна з Донбасу в обмін на членство в НАТО / Getty Images
Американські перемовники вперше поцікавилися можливістю виходу України з території Донбасу в разі вступу держави до НАТО. Будь-які фінальні пропозиції партнерів щодо безпеки передадуть на розгляд українському суспільству.
Під час зустрічі з представниками медіа Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами щодо комплексного безпекового пакета. Напрацьований документ має містити чіткі гарантії від НАТО та ЄС, довгострокову військову й фінансову підтримку Збройних сил, а також економічний Prosperity Plan із затвердженими джерелами надходження коштів.
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Що сказав Зеленський
Зеленський підкреслив, що в разі отримання офіційного підтвердження цього пакета від США та союзників він винесе питання на всенародний розгляд.
Якщо американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Але потрібна конкретика, якої наразі ще немає, і все це в обговоренні
Водночас він запевнив, що жодного визнання захоплених регіонів російськими не буде. Натомість риторика керівництва Росії демонструє небажання йти на реальні компроміси.
"Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає", – сказав Зеленський, наголосивши, що поведінка Кремля лише ускладнює посередництво США та віддаляє мир.
Нагадаємо, що російська делегація на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі висунула вимогу відкинути сили НАТО до кордонів 1997 року. Окрім згортання присутності Альянсу в Східній Європі, Москва наполягає на припиненні військової допомоги Києву.
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