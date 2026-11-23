Об этом Рютте заявил, отвечая на вопрос о российских требованиях в контексте переговоров о прекращении войны в Украине, сообщает The Guardian.

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Почему Россия хочет вернуть НАТО к границам 1997 года?

Рютте подчеркнул, что предложения Москвы фактически предусматривают откат НАТО к позициям, которые Альянс занимал до расширения на Восток.

Для всех нас совершенно очевидно, что предложения, выдвинутые Россией – которые, по сути, предусматривают откат НАТО к состоянию 1997 года, – неприемлемы. И в НАТО нет никого, кто считал бы это хорошей идеей– сказал генсек.

Он также прокомментировал инцидент в Польше, произошедший на прошлой неделе. Рютте назвал его опасным и отметил, что источником инцидента является Россия. В то же время он подчеркнул, что установить, был ли он преднамеренным, должны соответствующие органы.

Был ли он преднамеренным – это, безусловно, должны определить соответствующие органы. Я никогда не буду прибегать к предположениям. Я смогу прокомментировать это только тогда, когда мы получим данные из системы, с помощью которой Польша и другие союзники по НАТО совместно анализируют, что именно произошло– заявил Марк Рютте.

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К слову, после недавних инцидентов в воздушном пространстве генсек подчеркнул, что Альянс будет защищать каждый сантиметр территории Польши в случае угроз. Также известно, что кремлевский диктатор пытался навязать Вашингтону идею " разделить Европу" на зоны влияния по примеру противостояния времен холодной войны.