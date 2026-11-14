Путин предложил США разделить Европу, как во времена холодной войны, – NYT

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских дипломатов.

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Что требует Россия на переговорах с США?

Российская сторона считает, что во времена холодной войны договоренности между США и СССР и постоянная связь между ними помогали избежать прямого военного столкновения.

Спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер пытались объяснить россиянам, что за последние годы мир существенно изменился. Однако советник Путина Юрий Ушаков назвал возвращение к такой модели основой "неделимой архитектуры безопасности".

Справка: Холодная война – это период политического, военного и идеологического противостояния между США и СССР, длившегося примерно с 1947 по 1991 год. В это время мир фактически разделился на два блока. США и их союзники создали НАТО в 1949 году, а СССР и страны социалистического лагеря в 1955 году основали Организацию Варшавского договора. Оба союза имели общие военные обязательства и противостояли друг другу. США и СССР напрямую не воевали, но боролись за влияние в мире, наращивали вооружения, в частности ядерные, и поддерживали противоположные стороны в региональных конфликтах.

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Планы и требования, которые представители Кремля неофициально предложили европейцам и американцам в ноябре в обмен на прекращение огня в Украине, в целом соответствуют концепции "Второй холодной войны".

Что касается Украины, Москва настаивает на своих условиях завершения войны. Среди них – отказ Киева от вступления в НАТО, передача России всей территории Донецкой и Луганской областей и сокращение оборонных возможностей Украины.

В то же время Кремль выдвигает требования и другим европейским государствам – от Финляндии до Молдовы. От НАТО Россия требует вернуться к границам 1997 года, то есть вывести военную инфраструктуру из стран, присоединившихся к Альянсу после этой даты. Речь идет о 16 из 32 государств-членов, в частности о Польше и странах Балтии.

Также Москва хочет, чтобы НАТО прекратило любую военную деятельность в постсоветских странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

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В то же время Путин ранее неоднократно критиковал "холодную войну" и обвинял западные страны в попытках втянуть Россию в новое противостояние. Сам он отрицал, что стремится к такому развитию событий.

"Мне не хотелось бы думать, что мы переходим к какой-то холодной войне, и я уверен, что этого никто не хочет. Мы точно этого не хотим", – заявлял Путин во время Петербургского международного экономического форума в 2016 году.