Путін запропонував США поділити Європу як за часів холодної війни, – NYT

Про це пише The New York Times із посиланням на американських дипломатів.

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Що вимагає Росія на переговорах зі США?

Російська сторона вважає, що за часів холодної війни домовленості між США та СРСР і постійний зв'язок між ними допомагали уникати прямого військового зіткнення.

Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагалися пояснити росіянам, що за останні роки світ суттєво змінився. Однак радник Путіна Юрій Ушаков назвав повернення до такої моделі основою "неподільної архітектури безпеки".

Довідка: Холодна війна – це період політичного, військового та ідеологічного протистояння між США та СРСР, який тривав приблизно з 1947 до 1991 року. У цей час світ фактично поділився на два блоки. США та їхні союзники створили НАТО у 1949 році, а СРСР і країни соціалістичного табору у 1955 році заснували Організацію Варшавського договору. Обидва союзи мали спільні військові зобов'язання та протистояли один одному. США і СРСР безпосередньо не воювали, але змагалися за вплив у світі, нарощували озброєння, зокрема ядерне, та підтримували протилежні сторони в регіональних конфліктах.

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Плани та вимоги, які представники Кремля неофіційно запропонували європейцям та американцям у листопаді в обмін на припинення вогню в Україні, загалом відповідають концепції "Другої холодної війни".

Щодо України Москва наполягає на власних умовах завершення війни. Серед них – відмова Києва від вступу до НАТО, передача Росії всієї території Донецької та Луганської областей і скорочення оборонних можливостей України.

Водночас Кремль висуває вимоги й іншим європейським державам – від Фінляндії до Молдови. Від НАТО Росія вимагає повернутися до кордонів 1997 року, тобто вивести військову інфраструктуру з країн, які приєдналися до Альянсу після цієї дати. Йдеться про 16 із 32 держав-членів, зокрема Польщу та країни Балтії.

Також Москва хоче, щоб НАТО припинило будь-яку військову діяльність у пострадянських країнах Центральної Азії та Південного Кавказу.

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Водночас Путін раніше неодноразово критикував холодну війну та звинувачував західні країни в спробах втягнути Росію в нове протистояння. Сам він заперечував, що прагне такого розвитку подій.

"Мені не хотілося б думати, що ми переходимо до якоїсь холодної війни, і я впевнений, що цього ніхто не хоче. Ми точно цього не хочемо", – заявляв Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму у 2016 році.