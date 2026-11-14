Росія хоче залучити Європу до переговорів лише для скорочення НАТО: в ISW пояснили вимоги Кремля

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) від 13 листопада.

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На яких умовах Росія готова залучити Європу до переговорів?

Після зустрічі з Володимиром Путіним посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер заявили про залучення європейських представників до наступного етапу мирних переговорів.

Однак у Москві бачать їхню участь інакше. Аналітики ISW зазначають, що Росія погоджується залучити Європу лише настільки, наскільки це відповідає її прагненню змінити архітектуру безпеки, яка склалася на континенті після холодної війни. Фактично Кремль хоче використати переговорний процес для просування власних вимог щодо НАТО, а не для пошуку шляхів завершення війни проти України.

13 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія може обговорювати участь європейців у переговорах лише після того, як зрозуміє їхні "справжні" наміри та готовність сприяти мирному процесу. Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков напередодні наголосив, що європейські представники мають домовитися щодо параметрів нової архітектури безпеки.

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Росія готова допустити європейських представників до мирних переговорів, однак не для обговорення завершення війни проти України. Москва хоче використати їхню участь для просування власних вимог щодо зміни архітектури безпеки в Європі, зокрема скорочення присутності НАТО та повернення Альянсу до кордонів 1997 року.

Кремль продовжує висувати умови щодо участі Європи в майбутніх мирних переговорах на своїх умовах, що фактично зводиться до розпуску НАТО, і не бажає дозволяти європейським державам долучатися до зусиль з припинення війни в Україні або встановлення післявоєнних гарантій безпеки для України– аналізує ISW.

12 листопада Володимир Путін зустрівся з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві після тристоронніх переговорів США, України та Росії в Абу-Дабі, які відбулися 10 – 11 листопада.

За даними джерела, обізнаного з перебігом переговорів, російські представники в Абу-Дабі відмовилися обговорювати реальне припинення вогню або поступки Україні. Натомість вони наполягали на вимогах Кремля до НАТО, висунутих у грудні 2021 року.