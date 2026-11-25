Россия не намерена принимать условия, предлагаемые командой Дональда Трампа для прекращения войны, а обещания о гарантиях безопасности для Украины остаются без конкретного содержания. В то же время переговоры Джареда Кушнера и Стива Виткоффа все больше напоминают попытку заключить коммерческую сделку, в которой украинские территории становятся предметом торга.

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Почему такая дипломатия обречена на провал, как личные амбиции Трампа влияют на его политику и чем это грозит самой Америке? Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал профессор американистики Скотт Лукас. Он объяснил, почему Путин не пойдет на уступки Трампу, как Украина может усилить давление на Россию и почему действия американского президента представляют угрозу национальной безопасности США.

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Иллюзия "мирного плана": почему предложения Кушнера не работают

Разговоры о вступлении Украины в НАТО или гарантиях безопасности по типу пятой статьи в обмен на Донбасс не имеют реальной дипломатической основы. Западные союзники могут выражать осторожный оптимизм, пытаясь привязать команду Дональда Трампа к поддержке Украины, однако Кремль не брал на себя обязательств по таким условиям.

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Сами гарантии безопасности в исполнении команды Трампа остаются размытыми. Непонятно, будут ли они предусматривать размещение западных войск в Украине или лишь обмен разведданными, логистическую поддержку и сотрудничество. Также не определено, при каких условиях партнеры должны реагировать на новую российскую агрессию.

Когда Джаред Кушнер предложил идею вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от части Донбасса, Россия отвергла такой сценарий. Кремль также выступил против присутствия западного военного персонала в Украине. Поэтому даже базовые условия потенциального соглашения остаются предметом споров.

К слову 19 ноября Кушнер заявил, что США якобы убедили Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО. Однако Москва не подтвердила готовности к таким договоренностям и продолжила настаивать на своих условиях завершения войны. Кушнер предлагал России территории Украины в обмен на гарантии безопасности, однако Москва не подтвердила готовности к таким договоренностям и продолжила настаивать на своих условиях завершения войны.

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Дипломатия застройщиков вместо геополитики

Подход Джареда Кушнера и Стива Виткоффа к переговорам напоминает попытку заключить большую коммерческую сделку. Они пытаются убедить Киев согласиться на территориальные уступки, обещая взамен заставить Москву пойти навстречу.

Однако в геополитике такие методы не работают. Россия продолжает требовать пересмотра европейской системы безопасности и хочет вести переговоры с Западом на своих условиях. Украина же настаивает на четких и долгосрочных гарантиях, которые не позволят России вновь начать войну.

Эго Трампа как главный вектор внешней политики

Действия Дональда Трампа свидетельствуют о том, что личные симпатии играют заметную роль в его внешней политике. Публикация фотографий с Владимиром Путиным во время переговоров о войне в Украине стала очередным сигналом его привязанности к российскому диктатору.

Эта тенденция прослеживается еще с 2013 года, когда Трамп привез конкурс "Мисс Вселенная" в Москву и мечтал о строительстве Trump Tower в российской столице.

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После встречи в Китае Трамп опубликовал совместное фото с Путиным и назвал его "моим другом". Американский президент также сравнил саммит в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой большие державы определяли послевоенный порядок в Европе. Трамп опубликовал фото с Путиным и сравнил саммит в Шэньчжэне с Ялтой.

Трамп не мыслит исключительно в категориях геополитических, военных или экономических интересов Америки. Его восхищают авторитарные лидеры, с которыми он стремится поддерживать личные контакты.

В то же время такие отношения не заставляют диктаторов менять свою политику или идти на уступки. Похожая ситуация была и с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Несмотря на предыдущие встречи с Трампом, Северная Корея не отказалась от ядерной программы. Личные контакты американского президента не принесли ожидаемого результата.

Растущая мощь Украины на фоне слабости Вашингтона

Пока администрация Трампа пытается договориться с диктаторами, Украина демонстрирует способность наносить по России удары далеко за пределами собственной территории. Атаки на российские корабли, военные объекты и энергетическую инфраструктуру повышают для Кремля цену продолжения войны.

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Напомним 22 ноября украинские морские дроны атаковали российский корвет "Меркурий" в Ливии. По сообщениям, в ходе операции также были поражены вертолет Ка-27 и судно MV ANGARA, перевозившее военные грузы.

24 ноября Владимир Зеленский подтвердил удар по российскому судну "Sparta II" в Финском заливе. По его словам, корабль перевозил оружие, поэтому был законной целью для украинских сил. Зеленский подтвердил удар по судну России в Финском заливе.

Украинские удары создают серьезные проблемы и для российской нефтепереработки. Повреждения заводов сокращают возможности России производить топливо и получать доходы от экспорта нефтепродуктов. Это усиливает экономическое давление на Кремль и заставляет его тратить больше ресурсов на защиту инфраструктуры.

Обратите внимание! В ноябре из-за украинских атак 15 из 35 больших российских НПЗ прекратили или приостановили работу. Удары по предприятиям вынуждают Россию сокращать переработку нефти и увеличивать экспорт сырой нефти вместо готовых нефтепродуктов. Украинские удары по российским НПЗ.

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Системная угроза национальной безопасности США

Риски политики Трампа выходят далеко за пределы украинского вопроса. Показательна ситуация вокруг Nvidia и ее руководителя Дженсена Хуанга. В США расследуют возможный обход экспортных ограничений, из-за которого передовые американские чипы могли попадать в Китай.

В центре скандала оказались сообщения о возможной переправке в Китай около 240 тысяч чипов Nvidia через компании в Юго-Восточной Азии. Эти технологии могут использоваться не только в коммерческих целях, но и для развития китайского военного потенциала.

Эта история поднимает вопрос о том, насколько последовательно администрация США защищает собственные технологии от стратегических конкурентов. Передовые чипы имеют большое значение для развития искусственного интеллекта, военных систем и вычислительных мощностей Китая.

Готовность Трампа ставить личные симпатии и экономические интересы выше долгосрочных государственных приоритетов подрывает доверие к Вашингтону. Для Украины это означает, что полагаться только на обещания американского президента и его переговорщиков опасно. Реальные гарантии безопасности должны быть четкими, юридически закрепленными и подкрепленными готовностью партнеров действовать в случае нового нападения России.