Американский лидер опубликовал в своей социальной сети ряд фотографий. На одной из них – он обнимается с главой Кремля.

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Как Трамп выражает симпатию к Путину?

На фото Дональд Трамп и Владимир Путин пожимают друг другу руки во время встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября. Этот кадр сопровождается красноречивой подписью "Мой друг".

Трамп гордится дружбой с военным преступником Путиным / Фото из соцсети политика

Также президент США опубликовал фото с Си Цзиньпином, а именно момент, когда лидер Китая встречал американского коллегу в аэропорту. Этот кадр Трамп подписал просто "друзья".

Трамп считает себя и Си "друзьями" / Фото из соцсети политика

Трамп не забыл сравнить свой саммит с Си и Путиным с Ялтинской конференцией 1945 года.

Справка: Ялтинская конференция 1945 года – это встреча лидеров трех союзных государств антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания) в Ялте в Крыму. Главной целью встречи было согласование послевоенного устройства Европы и завершение Второй мировой войны.

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Трамп сравнил саммит в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией / Фото из соцсети политика

Напомним, что на саммите АТЭС Трамп пожал руку российскому диктатору и публично назвал его своим другом.

На эти слова политика отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

20 ноября журналисты спросили его, не воспринимает ли Путин заявления Дональда Трампа как разрешение продолжать войну против Украины.

Зеленский ответил, что Путин действительно может не ощущать достаточного давления и считать, что ему по-прежнему позволено вести войну.

В то же время Зеленский отметил, что называть Путина другом или как-то иначе – личное дело Трампа. Для Украины же он является врагом и убийцей, ведь продолжает убивать людей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также прокомментировал слова Трампа в адрес Путина. "Боже, храни нас от таких друзей", – написал в соцсети глава польского правительства.