Свое мнение о высказываниях главы Белого дома Туск опубликовал в сети.

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Какие подробности?

Президент США обратил внимание на длительный характер своих контактов с российским диктатором, оценив их как основу для возможных совместных шагов.

По словам президента США, из такого многолетнего общения с главой Кремля вполне может получиться "много замечательных вещей".

"Боже, храни нас от таких друзей", – так Туск охарактеризовал подобные оценки и оптимизм в отношении переговоров с российским руководством.

Отметим также другое проявление отношения главы Белого дома к российскому диктатору. В начале переговоров американский президент обратился к Путину со словами: "Для меня большая честь быть с вами, Владимир".

Трамп также подчеркнул важность дипломатического урегулирования войны. По его словам, определенные изменения уже происходят, и он надеется, что обе стороны заинтересованы в прекращении боевых действий.