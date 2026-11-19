Перед началом переговоров глава Белого дома подчеркнул, что давно лично знаком с главой России. Американский лидер также выразил надежду, что эта беседа принесет много хорошего или станет началом позитивных сдвигов.

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Переговоры без участия Украины

Встреча лидеров проходит в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Шэньчжэне также запланированы трехсторонние консультации с участием лидера Китая Си Цзиньпина, на которые украинскую делегацию не пригласили.

У нас много лет прекрасные отношения– подчеркнул президент США во время краткого общения с прессой.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне прокомментировал переговоры в интервью NBC, отметив, что США и Китай способны остановить войну за одну встречу из-за жестких санкций и прекращения торговли с Москвой. В то же время он подчеркнул, что любые решения в отношении Украины без ее непосредственного участия останутся исключительно риторикой.

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Сейчас в Киеве с вниманием ожидают результатов диалога в Шэньчжэне. Зеленский заявил, что украинская сторона рассчитывает получить подробную информацию о ходе этих контактов от представителей Трампа для планирования следующих шагов.

Инициатива Москвы и повестка дня саммита

По данным газеты The Wall Street Journal, проведение трехстороннего саммита еще в октябре предложил сам Путин, пытаясь обсудить завершение войны на выгодных для Кремля условиях. Однако издание South China Morning Post обращало внимание на то, что украинский вопрос на встрече может отойти на второй план.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Трамп, Путин и Си Цзиньпин встретились в Китае, где Кремль приступил к активному согласованию текста совместного заявления трех лидеров.

Как уже сообщалось на нашем сайте, это пер первая личная беседа Трампа и Путина с августа 2025 года, когда предыдущий раунд переговоров на Аляске завершился без дипломатического результата.