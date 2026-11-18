Как сообщает американский телеканал NBC News, соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью.

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Каковы подробности?

Оценивая рычаги экономического влияния мировых лидеров на Кремль. Даже публичное объявление о намерении заблокировать товарооборот с Москвой кардинально изменит ситуацию.

Если Китай и США скажут, что введут санкции, остановят экспорт-импорт, торговлю между Россией и этими странами – и все, конец войны– заявил Зеленский.

Рычаги экономического давления на Москву

Президент подчеркнул, что согласованная позиция Вашингтона и Пекина способна мгновенно подорвать способность России финансировать военные действия.

Разрыв цепочек поставок и остановка торговли с ключевыми партнерами лишат Москву ресурсов для ведения боевых действий против Украины.

Поиск путей к переговорам

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал самый быстрый способ положить конец войне. Тогда глава государства подчеркнул, что прекращение огня по линии соприкосновения позволило бы остановить гибель людей и начать дипломатические переговоры.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, Зеленский отмечал открытие окна возможностей для достижения результата в переговорах до 2027 года на фоне возможных политических изменений в Европе и США.