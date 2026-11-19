Перед початком переговорів очільник Білого дому наголосив на багаторічному особистому знайомстві з главою Росії. Американський лідер також висловив сподівання, що ця розмова принесе багато чудового або стане початком для позитивних зрушень.

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Переговори без участі України

Зустріч лідерів відбувається на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У Шеньчжені також заплановані тристоронні консультації за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна, куди українську делегацію не запрошували.

У нас багато років чудові стосунки– наголосив президент США під час короткого спілкування з пресою.

Президент України Володимир Зеленський напередодні прокоментував переговори в інтерв'ю NBC, зауваживши, що США та Китай здатні зупинити війну за одну зустріч через жорсткі санкції та припинення торгівлі з Москвою. Водночас він акцентував, що будь-які рішення щодо України без її прямої участі залишаться виключно риторикою.

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Наразі в Києві уважно очікують на результати діалогу в Шеньчжені. Зеленський заявив, що українська сторона розраховує отримати детальну інформацію про перебіг цих контактів від посланців Трампа для планування наступних кроків.

Ініціатива Москви та порядок денний саміту

За даними газети The Wall Street Journal, проведення тристороннього саміту ще у жовтні запропонував сам Путін, намагаючись обговорити завершення війни на вигідних для Кремля умовах. Проте видання South China Morning Post звертало увагу на те, що українське питання на зустрічі може відійти на другий план.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Китаї, де Кремль розпочав активне узгодження тексту спільної заяви трьох лідерів.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, це перша особиста розмова Трампа й Путіна з серпня 2025 року, коли попередній раунд переговорів на Алясці завершився без дипломатичного результату.