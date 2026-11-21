Президент Украины обратил внимание на попытки Владимира Путина проводить исторические параллели с Ялтинской конференцией. Глава государства отметил, что для подлинного закрепления победы над фашизмом необходимо было бы присутствие за столом США, Европы и Украины, однако точно без России.

Глава государства отметил, что для подлинного закрепления победы над фашизмом необходимо было бы участие в переговорах США, Европы и Украины, однако точно без России. Adv популярные видео Дополняем новость...

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