Глава Белого дома считает, что мир в Украине достижим. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер на пресс-конференции "Коалиции желающих".

Adv

популярные видео

Что сказал Кушнер?

Американский чиновник считает, что после встреч с Путиным и Си Цзиньпином в Китае на саммите АТЭС Трамп пришел к выводу, что мир в Украине достижим.

Также зять американского президента прокомментировал участие европейцев в новом дипломатическом треке. Он утверждает, что Путин согласился на участие европейцев в многосторонних переговорах о мире в Украине.

Россия согласилась работать в многостороннем формате с европейцами. И частично мы объяснили россиянам, что мы действительно верим: участие Европы за столом переговоров будет ключевым для завершения этой войны– заявил Кушнер.

Впоследствии канцлер Германии уточнил, что такие переговоры могут состояться в ОАЭ. Фридрих Мерц отметил, что речь идет о встрече с участием Украины, России, США и Европы. Он считает, что встреча может состояться в ближайшее время.

Реклама

Это может быть, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы представить нашу общую европейскую позицию– сказал политик.

Он добавил, что встреча должна состояться в нейтральном месте. Канцлер выразил надежду на готовность России присоединиться к переговорам.

В то же время Мерц подчеркнул, что завершение войны должно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины, надежные гарантии безопасности и ее включение в европейскую систему безопасности.

Что Кушнер сказал о гарантиях безопасности?

Журналистка спросила Кушнера о предложении предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. Представитель США заявил, что Россия якобы удовлетворена такими предложениями.

Он утверждает, что Вашингтон сумел убедить Москву в том, что гарантии безопасности для Украины должны основываться на договоренности типа статьи 5 НАТО.

Я скажу, что с точки зрения Америки, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, – это действительно очень важное дело. И я думаю, что президент Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно быть в интересах Америки, и... мы должны убедиться, что это является частью более широкого пакета мер по безопасности– сказал Кушнер.

Отметим, что в тот же день Владимир Путин заявлял, что якобы не возражает против участия европейских представителей в мирных переговорах. Однако, по его словам, партнеры Украины должны прибыть для этого в Москву.