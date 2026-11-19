Об этом сообщает российская служба BBC.

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Какое условие Путин выдвинул Европе?

Глава Кремля заявил, что вопрос безопасности Украины должен рассматриваться в контексте общеевропейской безопасности. По его словам, обсуждать такие вопросы без участия европейских стран было бы странно.

В то же время Путин подчеркнул, что перед присоединением к переговорам представители Европы должны приехать в Москву.

Мы согласились, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность. Но было бы странно обсуждать безопасность Европы без Европы. Поэтому мы согласились на привлечение европейцев, но прежде всего они должны приехать в Москву, чтобы мы обсудили это с ними– заявил Путин.

Ранее Россия выступала против участия европейских представителей в трехсторонних переговорах с США и Украиной. В то же время Вашингтон настаивал на их привлечении.

Во время предыдущего раунда переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии проводили отдельные встречи с украинской и американской делегациями, однако непосредственно к трехсторонним переговорам не присоединялись.

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Что известно о мирных переговорах?

Ранее "24 Канал" сообщал, что 12 ноября специальный посланник США Стив Виткофф после встречи с Путиным заявил о подготовке нового раунда переговоров с участием европейских партнеров. Впоследствии Джаред Кушнер подтвердил согласие Кремля на их привлечение.

В то же время 19 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию об итогах встречи в Китае. В документе речь идет о ядерной безопасности, реформе ООН и Международном уголовном суде, однако нет упоминаний об Украине.