Про це повідомляє російська служба BBC.

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Яку умову Путін висунув Європі?

Очільник Кремля заявив, що питання безпеки України має розглядатися в контексті загальноєвропейської безпеки. За його словами, обговорювати такі питання без участі європейських країн було б дивно.

Водночас Путін наголосив, що перед долученням до переговорів представники Європи повинні приїхати до Москви.

Ми погодилися, що безпека України має бути вписана у європейську безпеку. Але було б дивно обговорювати безпеку Європи без Європи. Тому ми погодилися на залучення європейців, але насамперед вони повинні приїхати до Москви, щоб ми обговорили це з ними– заявив Путін.

Раніше Росія виступала проти участі європейських представників у тристоронніх переговорах зі США та Україною. Натомість Вашингтон наполягав на їхньому залученні.

Під час попереднього раунду переговорів в Абу-Дабі представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії проводили окремі зустрічі з українською й американською делегаціями, однак безпосередньо до тристоронніх перемовин не долучалися.

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Що відомо про мирні переговори?

Раніше 24 Канал повідомляв, що 12 листопада спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з Путіним заявив про підготовку нового раунду переговорів за участі європейських партнерів. Згодом Джаред Кушнер підтвердив згоду Кремля на їхнє залучення.

Водночас 19 листопада Путін, Трамп і Сі Цзіньпін ухвалили спільну декларацію за підсумками зустрічі в Китаї. У документі йдеться про ядерну безпеку, реформу ООН та Міжнародний кримінальний суд, однак немає згадок про Україну.