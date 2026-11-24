Шпигунський скандал з NVIDIA: як Трамп врятував скомпрометованого бізнесмена ціною перетворення США на КНР

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12 листопада 2026 року CEO NVIDIA Дженсен Хуанг подав у відставку з посади президента, гендиректора та члена ради директорів власної компанії через те, що його, ймовірно, скомпрометувала китайська розвідка.

Дженсен Хуанг мав романтичні стосунки з колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг, яка, схоже, використовувала директора компанії для отримання конфіденційних даних про технології штучного інтелекту та обходу експортних обмежень.

Дженсен Хуанг також мав роман із віцепрезиденткою NVIDIA з питань охорони здоров’я Кімберлі Пауелл. Голова ради директорів Гарві Джонс після звільнення Хуанга запевнив, що компанія не планує повертати його на посаду генерального директора.

Але 23 листопада компанія NVIDIA повернула Дженсена Хуанга на посаду президента й генерального директора, а також члена ради директорів.

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24 Канал проаналізував основні деталі сенсаційного "камбеку" Дженсена Хуанга та розповідає, яку роль у цьому зіграв президент США Дональд Трамп, і як він на цьому заробив чималі кошти.

У цьому нам допомогли:

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Сер Річард Біллінг Дірлав – очільник британської секретної розвідувальної служби MI6 (1999 – 2004), кавалер Ордена Британської імперії;

Скотт Лукас – професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна.

Правильним шляхом йдете, товариші

Щоб повернути Хуанга на посаду, Білий дім організував безпрецедентну кампанію із тиску на раду директорів NVIDIA. Нагадаємо, мова йде про приватну компанію, а США презентують себе світу як капіталістична країна, а не Китай, де навіть голова умовної Alibaba не може почуватися вільно.

Утім, зусиллями команди Трампа боси NVIDIA відчули себе саме "товаришами" з КНР. Бо так захотів Трамп. І цей факт не приховує він сам.

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При цьому "процедура" для повернення Хуанга все ж була дотримана. Хоча ні для кого не стало секретом, як все було насправді.

Це не фейк – Трамп дійсно це запостив у себе в соцмережі "Правда" / скріншот

Генпрокурор США Тодд Бланш нібито переконав Трампа в тому, що Хуанг не ставав ціллю китайської розвідки, а доказів, що він порушив закон чи загрожував нацбезпеці, не знайшли.

За даними WSJ, паралельно Дональд Трамп, Джей Ді Венс та інші посадовці передавали “ультимативні меседжі” членам ради директорів компанії NVIDIA, демонструючи пряме втручання виконавчої влади у корпоративний бізнес.

Чому Трамп взагалі вліз в це і для чого йому це потрібно

Як пишуть наші західні колеги, Трамп вважає Хуанга критично важливим для розвитку американської технологічної потуги. У Білому домі побоюються, що втрата такого "цінного" керівника може посилити позиції Китаю.

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Крім цього, після відставки Хуанга акції компанії різко почали падати, що серйозно налякало Білий дім та особисто Трампа, адже він володіє портфелем у компанії та не хоче втрачати жодного цента.

Вашингтон вважає, що Дженсен Хуанг допоможе США перемогти у війні проти Китаю за першість у галузі ШІ.

Окрім цього, Хуанг – один з найближчих товаришів Трампа. Президент США любить дружити з "tech-геніями" та вважати їх своїми "бро". А Хуанг не лише геній, а й меценат – свого часу він "скинувся" на будівництво президентського бального залу, загальна вартість якого становитиме понад пів мільярда доларів.

Все це стало причинами того, що Трамп ухвалив рішення, що "рядового Раяна" потрібно рятувати.

Наскільки далеко зайшла китайська розвідка

Сер Річард Дірлав у розмові з 24 Каналом визнав, що був шокований, як влада США легковажить із китайськими шпигунами та закриває очі на питання національної безпеки стосовно свого стратегічного супротивника.

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Нагадаємо, саме Китай визначено головним ворогом США. Саме перша адміністрація Дональда Трампа зафіксувала корінний розворот від боротьби з тероризмом до протистояння Китаю.

Цей факт було зафіксовано у Стратегії національної безпеки США (NSS 2017). Автором змін був "сірий кардинал" Пентагону Елбрідж Колбі, який зберіг свій вплив і владу і нині – після повернення до Білого дому (його великий профайл можете почитати на 24 Каналі). Втім, всупереч усім доктринам Трамп наказує робити навпаки.

І це при тому, що шпигунська війна Китаю проти США триває вже давно, її ціль – досягнення технологічної переваги за будь-яку ціну, зокрема у сфері штучного інтелекту.

Сер Річард Біллінг Дірлав очільник британської секретної розвідувальної служби MI6 (1999 – 2004) Ще з часів Дена Сяопіна, основними цілями діяльності розвідки Китаю були підтримка економіки та прискорення технологічного розвитку. Міністерство державної безпеки та Народно-визвольна армія, яка є військовою розвідкою, протягом багатьох років дуже активно крадуть інтелектуальну власність Заходу. Передовою науково-технічної боротьби між Китаєм та Сполученими Штатами, звичайно ж, є штучний інтелект. Протягом останніх років китайська розвідка діє набагато агресивніше.

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Сер Дірлав зазначає, що шпигунська мережа Китаю розтягнулася далеко за межі корпоративних офісів — основний фокус на вищих навчальних закладах, де розробляються нові технології. Експерт відзначає, що у Великій Британії також фіксують значну розвідувальну присутність Китаю, втім, на щастя, ніхто в Лондоні не додумався робити те, що робить американська влада.

Сер Річард Біллінг Дірлав очільник британської секретної розвідувальної служби MI6 (1999 – 2004) Фіксується значна розвідувальна діяльність Китаю в наукових колах британських університетів. Це свого роду загальновідомий факт. Тож операції проти NVIDIA дуже чітко вписуються в цю схему. Я просто дуже здивований, що хтось на кшталт Дженсена Хуанга, такого розумного бізнесмена, міг бути такою дурною людиною, яка дозволила себе скомпрометувати.

Професор Скотт Лукас у розмові з 24 Каналом зазначає, що службові романи дійсно мають місце у корпоративному житті, але найбільша проблема в тому, що Хуанг мав справи із китайською шпигункою. Про викриття адюльтеру, який виявився "медовою пасткою" китайських спецслужб і призвів до звільнення Хуанга, 24 Канал детально писав.

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Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Це історія про безвідповідальну поведінку Хуанга. У нього були відносини з жінкою, яка фактично була шпигункою. Таке стається, але найважливіше, що вона фактично працювала на китайську розвідку. Ось у цьому загроза національній безпеці США.

Особиста нажива Трампа – як найвищий державний інтерес США

Не менш безвідповідальною виявилась поведінка президента США, який навіть особливо не приховує, що має в цій історії "конфлікт інтересів".

Financial Times підрахувало, що президент США Дональд Трамп міг отримати до 15 мільйонів доларів прибутку на акціях NVIDIA після того, як їх ціна зросла більш ніж на 30% після втручання Трампа та повернення Хуанга у гру.

Трамп володіє великим пакетом акцій компанії (до 370 000 акцій NVIDIA). За оцінками видання, після стрибка акцій в понеділок, 23 листопада, вартість пакета Трампа зросла на означену суму.

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Але Трамп вдає, що так і має бути. Але він не враховує поточної ситуації, адже після розгромної поразки республіканців на виборах 3 листопада 2026-го почав перетворюватися на "кульгаву качку", але такі птахи – ласа здобич для розлюченої опозиції, яка з січня 2027-го вже контролюватиме обидві палати Конгресу.

Дональд Трамп обрав, з ким хоче дружити і на кого бути схожим / фото – Getty Images

Власне, опозиціонери вже висловлюють своє невдоволення. Так, сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Воррен назвала повернення Хуанга на посаду "безвідповідальним". За її словами, рада директорів Nvidia досі не надала Конгресу пояснень щодо дотримання компанією американських вимог експортного контролю.

Голова Банківського комітету Сенату Тім Скотт повідомив, що Хуанг дасть свідчення під час відкритих слухань 3 грудня.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також заявив, що поновлення Хуанга на посаді свідчить про необхідність посилення обмежень на експорт американських чипів до Китаю.

Демократи скористаються всіма своїми повноваженнями для розслідування будь-яких правопорушень адміністрації Дональда Трампа, Дженсена Хуанга, інших керівників Nvidia та будь-кого, хто продає нашу національну безпеку заради фінансової вигоди, – заявив пан Шумер.

І це лише тільки початок.

Скотт Лукас зазначає, що Трамп поставив свої персональні інтереси та відносини вище державних, адже втрутився у справу, не розуміючи усієї загрози національній безпеці США.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Трамп натиснув на раду директорів NVIDIA і змусив їх повернути Хуанга. Трамп порушив закон та перевищив свої конституційні повноваження шляхом тиску на приватну корпоративну компанію. І все це відбувалося без врахування ризиків для національної безпеки США. Трамп навіть на цьому заробив 15 мільйонів доларів. Також є підозри на те, що відбувалася інсайдерська торгівля.

Контрабанда чипів до Китаю, до якої Трампу нема діла

Цікаво, що Хуанг може бути причетним до схеми контрабанди близько 240 тисяч передових мікрочипів до Китаю. Справа в тому, що пов'язана з його “коханкою-шпигункою” мережа компаній у Південно-Східній Азії, зокрема сінгапурська Megaspeed, масово скуповувала ШІ-чипи Nvidia в обхід американського експортного контролю. Частину процесорів використовували в дата-центрах для китайських техногігантів на кшталт Alibaba, а решту — для оборонних підрядників армії КНР. Загальний обсяг поставок оцінюють у 240 тисяч одиниць.

Професор Скотт Лукас зазначає, що потрібно провести незалежне розслідування та визначити тих осіб, які мають понести за це відповідне покарання.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Слід провести належне розслідування. Адміністрація Трампа не ввела обмежень на експорт цих чипів, фактично підіграваючи Китаю. Міністр торгівлі США Говард Лютнік весь час чинив опір цьому та з невідомих причин відмовлявся обмежувати експорт. Разом з тим, міністр фінансів США Скотт Бессент був проти та, навпаки, закликав до відповідних експортних обмежень.

Отже, президент США Дональд Трамп, як у "дизельній угоді" з Путіним, так і у справі Хуанга, знову поставив свої інтереси та бажання вище за державні.

Цього разу Білий дім закрив очі на грубе порушення експортного законодавства та діяльність іноземних суб'єктів розвідки. Особисті відносини та дружба виявилися для нього важливішими, ніж національна безпека США та перемога у конкуренції з Китаєм, яку він особисто декларує як головне завдання своєї Адміністрації у зовнішній політиці. Втім, 15 мільйонів – це завжди 15 мільйонів.