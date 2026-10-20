Дональд Трамп різко змінив риторику щодо Росії, а його готовність до нових домовленостей із Кремлем викликає дедалі більше запитань. За політичними заявами можуть стояти не лише геополітичні розрахунки, а й бізнесові інтереси, які здатні вплинути на підтримку України з боку США.

Американська журналістка Марія Ульяновська в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснила, чому оточення Трампа може бути зацікавлене у відновленні бізнесу з Росією, як майбутні вибори до Конгресу вплинуть на підтримку Києва та чому Москва прагне домовлятися про долю України без її участі. Також вона розповіла, чи може зближення Вашингтона з Кремлем спричинити політичну кризу в США.

Жовтневий сюрприз: як бізнес-інтереси диктують зовнішню політику

Різка зміна риторики Дональда Трампа щодо війни в Україні, яка відбулася у жовтні, стала справжнім шоком навіть для частини його однопартійців. Ще місяць тому він підписував законопроєкти про додаткові санкції проти Росії, а нині фактично допомагає Москві змушувати Київ до капітуляції.

В американському політикумі це явище вже охрестили класичним "жовтневим сюрпризом" – несподіваним фактором, що критично впливає на результати листопадових виборів.

Попри публічні заяви Трампа про те, що його головна мета – уникнення людських жертв та зниження цін на дизель для американських фермерів, реальна мотивація виглядає значно прагматичнішою.

Американські медіа вказують на прямі бізнес-інтереси оточення Трампа. Йдеться про потенційні угоди щодо продажу активів "Лукойлу" американським інвесторам, пов'язаним із кампанією Трампа, а також компаніям, що співпрацюють із Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом.

Крім того, на кону стоять угоди на видобуток корисних копалин у Росії. Так, прагнення якнайшвидше завершити війну продиктоване бажанням відновити прибуткові бізнес-зв'язки з Москвою, що створює прямий конфлікт інтересів.

Повна розмова з Марією Ульяновською: дивитись відео

Втрата проукраїнського ядра в Конгресі

Паралельно з тривожними сигналами від Трампа, Україна постає перед серйозним викликом у законодавчому органі США. На майбутніх виборах вирішується не лише партійна більшість, а й персональний склад тих, хто традиційно лобіював українські інтереси.

Із Сенату йдуть 11 законодавців, 10 з яких були потужними прихильниками України. Серед них – ключові фігури українського кокусу, які ініціювали санкційні законопроєкти та здійснювали жорсткий контроль над діями адміністрації.

Втрата таких голосів (включно з наслідками смерті сенатора Ліндсі Грема) означає, що Києву доведеться вибудовувати відносини з новими обличчями, чия позиція наразі залишається невідомою або максимально нейтральною.

Схожа ситуація спостерігається і в Палаті представників, де не балотуватимуться на переобрання 59 конгресменів. Для України критично важливо, чи збережеться двопартійна коаліція на її підтримку, адже навіть серед республіканців є ті, хто відкрито критикує політику Трампа.

Наприклад, конгресмен Дон Бейкон прямо заявляє, що Путін "дурить" Трампа, і такі дії можуть увійти в історію США як надзвичайно ганебний розділ.

Геополітичний трикутник та загроза кулуарних домовленостей

На тлі внутрішньополітичної турбулентності в США, Росія намагається перехопити ініціативу на міжнародній арені. Пропозиція Владіміра Путіна провести зустріч із Трампом та Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у листопаді для обговорення завершення війни без участі Володимира Зеленського є спробою перевести вирішення долі України у формат домовленостей великих держав.

Ця стратегія не є новою: Москва послідовно намагається виключити європейських посередників та залучити Китай як нібито нейтральну сторону. Проте легітимність такого формату викликає серйозні сумніви в американському експертному середовищі.

Пентагон наразі керується доктриною перефокусування на Індо-Тихоокеанський регіон для протидії Пекіну. У цьому контексті США намагаються відірвати Росію від Китаю.

Сильна Росія не вигідна Вашингтону, оскільки вона стане третьою наддержавою, але й повністю ослаблена Росія, яка остаточно потрапить під контроль Пекіна, також становить загрозу.

Україна опиняється в заручниках цієї складної геополітичної гри, де її власні інтереси ризикують бути проігнорованими.

Внутрішній спротив та перспектива розслідувань

Дії адміністрації та риторика Трампа вже спровокували масштабний спротив усередині США. Акції протесту "Ні королям" (No Kings Rally) зібрали близько семи мільйонів учасників по всій країні. Люди виходять не просто висловити невдоволення, а продемонструвати громадянську позицію, вимагаючи, серед іншого, посилення підтримки України.

Якщо Демократична партія здобуде більшість у Палаті представників, на адміністрацію Трампа чекає хвиля серйозних розслідувань. Демократи вже зараз вимагають інформацію щодо фінансування приватних заходів родини Трампа російськими олігархами.

У перспективі розглядається навіть можливість нового імпічменту, підставою для якого можуть стати неправомірні вигоди, отримані оточенням президента від зближення з Росією. Так, українське питання знову може стати каталізатором глибокої політичної та юридичної кризи у Вашингтоні.