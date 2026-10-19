Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

Які подробиці зі слів президента США?

Глава Білого дому зазначив, що Вашингтон наразі веде перемовини з Москвою й не прагне зупиняти цей процес посередині. За його оцінкою, керівництво Китаю поводиться дуже справедливо щодо ситуації навколо війни та майже не залучене в неї.

Під час спілкування з журналістами президент США також висловився щодо поточної поведінки російської сторони.

Те саме стосується Росії. Вони не вчиняють навіть близько того, що могли б. Вони знають, що я ціную це,

– цинічно висловився президент США.

Він також додав свою характеристику дій Москви на фронті. "Я б зробив це, але не заради України, а тому що Росія поводиться нормально, відверто кажучи, щодо України. Вони не вживали якихось значних дій", – сказав Трамп.

Критика керівництва України та мирні зусилля

Водночас глава США висловив невдоволення позицією української сторони щодо врегулювання війни.

Зеленський не особливо допомагає у розв'язанні проблеми. Я думаю, він не хоче, щоб це закінчилося. Але я хочу, щоб люди не вмирали,

– зухвало зазначив Трамп.

Американський лідер переконаний, що представництво Києва у переговорах має змінитися.

Обговорення ініціативи тристороннього саміту

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник Кремля підтвердив згадку про ймовірний тристоронній діалог, зазначивши, що жодних конкретних домовленостей щодо його порядку денного сторони ще не мали.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, за даними видання WSJ, пропозиція організувати саміт без участі України розглядалася як спроба вплинути на подальший розвиток подій без залучення Києва.

При цьому, МЗС Китаю 19 жовтня повідомило, що не має інформації про підготовку зустрічі лідерів КНР, США та Росії. Речниця відомства Мао Нін не стала коментувати можливі переговори щодо припинення війни в Україні.