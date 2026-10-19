Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Какие подробности из слов президента США?

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Москвой и не стремится останавливать этот процесс на полпути. По его оценке, руководство Китая ведет себя очень справедливо в отношении ситуации вокруг войны и практически не вовлечено в нее.

Во время общения с журналистами президент США также высказался о текущем поведении российской стороны.

То же самое касается России. Они не делают даже близко того, что могли бы. Они знают, что я ценю это,

– цинично высказался президент США.

Он также добавил свою оценку действий Москвы на фронте.

"Я бы сделал это, но не ради Украины, а потому что Россия ведет себя нормально, откровенно говоря, в отношении Украины. Они не предпринимали каких-либо значительных действий", – сказал Трамп.

Критика руководства Украины и мирные усилия

В то же время глава США выразил недовольство позицией украинской стороны по урегулированию войны.\

Зеленский не особенно помогает в решении проблемы. Я думаю, он не хочет, чтобы это кончилось. Но я хочу, чтобы люди не умирали,

– дерзко отметил Трамп.

Американский лидер убежден, что представительство Киева в переговорах должно измениться.

Обсуждение инициативы трехстороннего саммита

Напомним, ранее мы писали, что спикер Кремля подтвердил упоминание о предполагаемом трехстороннем диалоге, отметив, что никаких конкретных договоренностей относительно его повестки дня стороны еще не имели.

Как уже сообщалось на нашем сайте, по данным издания WSJ, предложение организовать саммит без участия Украины рассматривалось как попытка повлиять на дальнейшее развитие событий без привлечения Киева.

При этом МИД Китая 19 октября сообщил, что не располагает информацией о подготовке встречи лидеров КНР, США и России. Представитель ведомства Мао Нин не стала комментировать возможные переговоры по прекращению войны в Украине.