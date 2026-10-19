На брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что стороны лишь упоминали о такой возможности, но не обсуждали ни организацию встречи, ни ее повестку дня.

Что в окружении Путина говорят о возможном саммите с Си и Трампом?

Конкретных предложений или договоренностей относительно самой встречи и ее возможного содержания не было,

– заявил чиновник.

Песков также подчеркнул, что окончательное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность.

По его словам, США продолжают посреднические усилия по достижению мира, которые Москва высоко ценит.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил обсуждение возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. По его словам, президент стремится положить конец войне России против Украины, а США опасаются ее эскалации и распространения на другие страны.

Что этому предшествовало?

The Wall Street Journal написало, что Россия предлагает провести в ноябре трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина для обсуждения войны против Украины.

Президента Украины Владимира Зеленского на переговоры приглашать не планируют.

По данным издания, Путин может воспользоваться потеплением отношений с Трампом, чтобы повлиять на будущее Украины без ее участия. Такой саммит вызвал бы беспокойство в Киеве и Европе.