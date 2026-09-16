Конгресмен США від Республіканської партії Дон Бейкон в ефірі 24 Каналу в інтерв'ю журналістці Наталі Луценко жорстко розкритикував Трампа та прокоментував останні новини щодо війни в Україні, а також розповів про перспективи ухвалення в Конгресі законопроєкту Грема – Блюменталія про "пекельні санкції".

Також політик оцінив можливі політичні розклади після проміжних виборів у США, розповів, наскільки реальне виробництво Patriot в Україні, а зауважив ризики нової ескалації з боку Росії.

Текстову версію інтерв'ю конгресмена Дона Бейкона читайте на 24 Каналі.

Голосування за законопроєкт Ліндсі Грема

Чи зможе Конгрес проголосувати за санкції?

Я думаю, шанси 50 на 50 щодо ухвалення. Я хотів би сказати, що це було б 95 до 5 на користь ухвалення, але ні.

Я вважаю це жахливим. Це сором. Я думаю, що зараз пишеться історія. Я сказав спікеру (республіканцю та трампісту Майку Джонсону, – 24 Канал), що він увійде в історію в поганому світлі саме в цьому питанні.

Я думаю, що в історії окремо буде написано про Україну і Росію. Де в усьому цьому були Сполучені Штати? І спікер, я його знаю, і мені відомо, що він підтримує Україну. Він знає, що правильно. Але він дає політичним обмеженням і занепокоєнню щодо Білого дому зв'язати себе. А цього не слід робити.

Ми повинні мати моральну ясність: Україна – це незалежна країна, вона хоче бути частиною вільного світу, західного світу, це демократія, вільний ринок, і наш обов'язок – допомогти Україні пережити це вторгнення. Я бачу це чітко, як день, і думаю, спікер це теж бачить, але в нього руки зв'язані через Білий дім і через 20 республіканців, які дуже голосно виступають. Я думаю, вони піддалися російській пропаганді.

Майте на увазі: у нас 220 республіканців. Тобто я говорю про, можливо, 10%. Це невелика кількість, але саме вони його стримують, і я вважаю, що це неправильно.

Я досі намагаюся зрозуміти, як найкраще винести це голосування, цю законодавчу ініціативу на розгляд. Я розмовляю з іншими людьми, які думають, так само як і я. Як змусити цей законопроєкт пройти? Але я можу просто примусити винести його в зал, а він потім провалиться. І я не впевнений, що це мудро. Ось моя думка: треба робити розумно.

Чому законопроєкт Грема – Блюменталя може провалитися?

Проблема в тому, що якщо просто поставити законопроєкт на голосування зараз і він не пройде, це буде політична поразка. А я не хочу робити щось лише заради жесту. Потрібно дійти до рішення, яке справді дасть результат.

Інтерв'ю конгресмена Бейкона 24 Каналу – дивіться відео:

Що буде після проміжних виборів і чи вплине це на підтримку України

Після листопадових проміжних виборів чи варто очікувати, що підтримка України в Конгресі стане сильнішою чи слабшою?

Думаю, ймовірно, підтримка України зросте.

Я вважаю, що 70% американців підтримують Україну. І я сказав би, що з інших 30% частина, можливо, проросійські, але частині просто байдуже, так? Але 70% американців, у кожному опитуванні, плюс-мінус п'ять відсотків, підтримують Україну. І я думаю, що це проявиться на виборах.

Я не думаю, що це зараз питання номер один у США. У нас також є інфляція, ціни на бензин (і дизель, – 24 Канал).

Є сукупність різних факторів, але я думаю, що в результаті Конгрес стане голоснішим на підтримку України. Я так підозрюю.

Виробництво Patriot в Україні

Зеленський каже, що все ще сподівається, що Україна зможе отримати американську ліцензію на виробництво батарейних систем. Ви думаєте, це досі можливо?

Мені кажуть, що переговори все ще тривають. Тобто президент Трамп не може просто сказати: так, ми будуємо Patriots (ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3, – 24 Канал) в Україні. Компанія, яка це виробляє, має погодитися. Я думаю, що вони б погодилися. І якщо вони захочуть це робити, тоді це ще має бути схвалено нашим урядом.

Але мені кажуть, що переговори з цього приводу тривають.

На мою думку, ми повинні будувати партнерство з Україною. Допомогти Україні почати виробляти Patriots, які їй потрібні для захисту Києва, Харкова, Одеси та Львова.

Ми хочемо допомогти їм. І, до речі, коли Україна виробляє Patriot для захисту свого повітряного простору, це допомагає нам виробляти більше систем для [захисту від] Ірану, а нам також потрібні системи для Балтії. Тайваню вони теж потрібні. Тож збільшення постачання – це добра річ.

Чи зрозумів Путін ціну ескалації

Чи думаєте ви, що Путін зрозумів: ескалація для нього коштує дуже мало?

Він втратив 1,4 мільйона солдатів. Це величезна втрата. Але, думаю, ми зрозуміли одну річ про російських лідерів, зокрема про Путіна: їх не надто хвилює, скільки росіян вони втрачають. Але вони втратили 1,4 мільйона росіян, і їхня економіка дуже сильно страждає. Тож я думаю, що вони платять ціну, але вони повинні платити ще вищу ціну.

Саме тому я підтримую законопроєкт про санкції. Саме тому я підтримую допомогу Україні отримувати більше зброї.

Як я вже згадував, коли росіяни вторглися в Крим, президент Обама зробив дуже мало, правда? Я вважав це провальною відповіддю. Потім за президента Байдена допомога була повільною. Він накладав правила ведення бойових дій. Тож я поставив би йому D або D+.

Щодо Трампа – президент Трамп, на мою думку, був дуже неефективним у допомозі Україні та протидії російській ескалації.

Правильна відповідь така: Америка має бути дуже сміливою і чіткою. Ми стоїмо з Україною і допоможемо їй виграти цю війну. Якби ми діяли ясно і рішуче, ця війна, ймовірно, закінчилася б швидше, ніж пізніше.

Тож, думаю, я відповідаю на ваше запитання і так, і так. Ми повинні робити значно більше, але не можемо заперечувати, що Росія заплатила значну ціну, і так і має бути.

Роль Джона Реткліффа в переговорах

Голова ЦРУ Джон Реткліфф, як повідомляється, входить у процес переговорів. Ви вважаєте, що це добре, особливо якщо Кушнер і Віткофф більше не ведуть цей процес?

У мене більше довіри до Реткліффа, ніж до Віткоффа. Я знаю Реткліффа особисто. Я думаю, він старої республіканської школи, більш схожий на мене, трохи більше Рональд Рейган.

Хоча я не був приватно в тій кімнаті, я сильно підозрюю, що він був би набагато ефективнішим голосом на підтримку України й більш критичним щодо Росії. Тож я б припустив, що залучення Реткліффа – це добре.

Ми не знаємо, бо цього не було публічно підтверджено. Тобто були повідомлення, але ми не знаємо напевно.

Я знаю його особисто і дуже довіряю йому більше, ніж деяким іншим людям, які беруть участь у цьому процесі. Тож я маю високу впевненість, що він просував хороші речі для України просто тому, що я його знаю.

Завершення кар'єри Дона Бейкона в Конгресі

Ви готуєтеся залишити Конгрес. Що ви хочете робити далі? І чи залишиться підтримка України частиною вашої роботи?

Я був у Конгресі 10 років. Я мав дев'ять виборчих кампаній за 10 років. І я в окрузі, який схиляється до демократів, але мене обирали як республіканця. І я просто після 10 років вирішив, що цього достатньо.

І знаєте, мені потрібно збирати 6 мільйонів доларів на кожні вибори. Я просто відчув, що вже у віці, коли можу зробити щось нове і спробувати третю кар'єру.

Я 30 років прослужив у Повітряних силах, а тепер 10 років у Конгресі. Тож, думаю, у мене є час зробити ще одну справу, перш ніж мені доведеться піти на пенсію. Ось така мотивація.

Але якщо з'явиться правильна можливість, я хотів би служити в якійсь адміністрації – у сфері національної безпеки або розвідки. Іншими словами, я хотів би служити знову, але вже в більш виконавчій ролі, а не в законодавчій. І я хотів би й надалі бути сильним голосом на підтримку України та свободи.

Чим Україна корисна США

Як Україна може бути корисною Сполученим Штатам?

Це працює в обидва боки. Це має бути взаємна вигода. Ми вважаємо, що якщо Америка допомагає нам, ми також маємо щось віддавати у відповідь.

Навіть без цього, що може зробити Україна? Америка повинна стояти з Україною, тому що ви – демократія. Ви – вільний ринок. Ви хочете бути частиною Заходу, а на вас напав бандит, правда? Тож ми повинні стояти поруч із вами. Питання не лише в тому, що ми отримаємо назад. Я вважаю, що вільний світ має стояти з Україною.

А тепер – що конкретно може бути корисним для нас? Я вважав чудовою пропозицією, коли українці запропонували допомогти Сполученим Штатам у Перській затоці з протидією дронам. Було прекрасно, що український уряд вийшов і сказав: дозвольте нам допомогти вам зрозуміти, як збивати ці іранські дрони, які атакують наші бази в ОАЕ, Бахрейні та Катарі.

Це приклад того, що Україна може запропонувати цінного, і очевидно, що Україна це вміє. І я вважаю, що це була чудова пропозиція з боку України. Я знаю, що українці вже мали позитивний вплив для нас у протистоянні з Іраном.

Росія як загроза світу

Якщо Путін є воєнним злочинцем, чому його досі запрошують на міжнародні зустрічі, як-от G20 у Маямі, і ставляться до нього як до легітимного партнера?

Президент [Трамп] неправий.Ми повинні ставитися до Росії як до держави-ізгоя, тому що вона і є держава-ізгой. Вона чинить воєнні злочини, і Путіна не слід кликати ні на які заходи. І їхній уряд теж не слід, доки вони не припинять те, що роблять в Україні.

Що ви відчули, коли Путін прибув на Аляску? Яким було ваше враження від церемонії з червоною доріжкою?

Я вважаю, що це було занадто. Я не проти того, щоб вони вели переговори, правда? Вони можуть домовлятися. Це складно, але треба вести переговори з моральною ясністю.

Я бачу, що наш президент поводиться так, ніби в рингу двоє боксерів, а він намагається бути рефері. Але ні, у нас немає двох боксерів. У нас є союзник, добрий друг, на якого напав поганий бандит, і ми повинні стояти поруч із ним. А президент більше схожий на нейтрального рефері. І мені це не подобається.

Але немає нічого поганого в переговорах, якщо вони ведуться з моральною ясністю. Я більше занепокоєний відсутністю моральної ясності в цих переговорах. Переговорювати складно, але треба розуміти, що ви маєте справу з поганою людиною.

Чи вважаєте ви, що Путін може почати повномасштабну війну проти НАТО? Яка ваша оцінка?

Я підозрюю, що якщо ми не будемо твердо стояти з Україною, Росія може піти в Естонію чи Латвію, можливо, Литву, і захопити лише частину території, де живуть росіяни, а потім зупинитися і сказати: "Що ви будете робити?" І якщо Америка не відреагує рішуче, це може створити розкол усередині НАТО і підірвати довіру людей до Альянсу.

Саме тому я категорично виступав проти рішення Пентагону вивести війська з Естонії та Литви. У нас були війська в обох країнах. Обидві країни побудували гуртожитки, навчальні майданчики. А Пентагон вивів ці війська звідти. І це було неправильно.

Ми повинні мати там (в Європі, – 24 Канал) присутність, щоб стримувати Росію і не допустити, щоб вона зробила щось подібне.

Злитися [для українців] – це нормально. Українці кажуть: ми не здамося тому, хто бомбить наші міста. Це історія, правда? Я думаю, Україна сердиться на Росію. Ви (росіяни, – 24 Канал) бомбите наші міста. Ви вбиваєте наших людей. Ми не відступимо перед вами.

Це та сама логіка, як у британців із Німеччиною, так само як у німців з американцями, коли ми були у Другій світовій війні. Тож я не думаю, що будь-які бомбардувальні кампанії взагалі працюють. Це тероризм. Це вбивство невинних людей. Це воєнні злочини.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.