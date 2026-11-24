Під час останнього засідання у форматі "Рамштайн” 17 листопада стався несподіваний скандал між європейськими та американськими союзниками.

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Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі розкритикував українські далекобійні удари по території Росії, заявивши, що вони нібито лише посилюють наміри Москви ескалувати війну.

Слова американського посадовця викликали обурення серед європейців, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус навіть назвав позицію Колбі "доволі дурною".

Елбрідж Колбі – далеко не випадковий чиновник у Пентагоні. Попри відносно невелику публічну відомість, він належить до найвпливовіших військових стратегів США, має тісні зв'язки з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і вже неодноразово впливав на рішення щодо допомоги Україні. Як можна здогадатись – негативно.

24 Канал розібрався, хто такий Елбрідж Колбі, як він здобув настільки великий вплив у Вашингтоні та чому його політичні амбіції можуть обернутися серйозними проблемами для України в майбутньому.

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Онук директора ЦРУ і аналітик з питань оборони: звідки виліз Елбрідж Колбі

Історія Елбріджа Колбі починається далеко не з Дональда Трампа чи його адміністрації. Майбутній американський стратег народився 30 грудня 1979-го року в родині, тісно пов'язаній із політичними та розвідувальними колами США. Його дід, Вільям Колбі, у 1973 – 1976 роках очолював ЦРУ, а до цього довго працював на американську розвідку у розпал Холодної війни. Отже, питання національної безпеки Сполучених Штатів ніколи не були чужими для родини Колбі.

Елбрідж Колбі та голова Пентагону Піт Гегсет / Фото – Повітряні сили США

Сам Елбрідж також обрав кар'єру у сфері державної безпеки. У 2002-му році він закінчив Гарвард, а у 2009-му здобув юридичну освіту в Єльському університеті. У різні роки він працював у американській розвідці, Державному департаменті та аналітичних центрах, де займався питаннями ядерного стримування та оборонної політики США. Однак справжній кар'єрний прорив Колбі відбувся вже за першої каденції Дональда Трампа.

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У 2017 році Колбі отримав посаду заступника помічника міністра оборони зі стратегії та розвитку збройних сил, ставши одним із головних авторів Національної оборонної стратегії США 2018-го року, яка фактично змінила пріоритети американської військової політики. Після десятиліть боротьби з тероризмом Вашингтон знову зосередився на протистоянні великим державам, передусім – Китаю та Росії.

Після завершення роботи в Пентагоні Колбі у 2019-му році разом із колишнім помічником держсекретаря США Вессом Мітчеллом заснував аналітичний центр The Marathon Initiative, який займається розробкою військових, дипломатичних та економічних стратегій протистояння Китаю та іншим державам.

У 2021-му році Колбі опублікував книжку "Стратегія заперечення: Американська оборона в епоху конфліктів великих держав", у якій фактично запропонував власний план підготовки США до можливої війни з Китаєм. Зокрема, він обґрунтовував необхідність створення потужного військового союзу в Азії, який міг би не допустити захоплення Тайваню та встановлення китайського панування в регіоні.

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Елбрідж Колбі на публічній дискусії щодо теми своєї книги / Фото – Принстонський університет

І це ключовий момент, адже на його переконання, США більше не можуть дозволити собі одночасно протистояти кільком великим противникам і повинні зосередити основні військові ресурси на стримуванні Китаю. Насамперед ідеться про недопущення китайського панування в Азії та потенційної окупації Тайваню.

У цій концепції Європі відводиться другорядна роль в американських безпекових інтересах. Колбі вважає, що європейські держави повинні самостійно забезпечувати власну оборону, тоді як американські військові ресурси мають спрямовуватися насамперед до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Для України така логіка створює доволі небезпечний прецедент, адже навіть якщо Росія залишається противником США, боротьба з нею може відійти на другий план заради оголошеного протистояння з Китаєм.

Друг Венса та опонент "яструбів" з Республіканської партії: чому вплив Колбі у США настільки великий

Вже після повернення Дональда Трампа до Білого дому політична кар'єра Елбріджа Колбі знову пішла вгору. У квітні 2025 року Сенат затвердив його на посаді заступника міністра оборони США з політичних питань, фактично зробивши третьою за впливом людиною в Пентагоні.

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І хоча Колбі безпосередньо не командує американським військом, саме він відповідає за розробку оборонної стратегії США, визначає військові пріоритети та впливає на рішення номінального очільника Пентагону Піта Гегсета щодо американської військової присутності за кордоном і підтримки союзників.

Простіше кажучи, від його порад і рекомендацій значною мірою залежить, скільки американських військових залишатиметься в Європі та яку зброю отримуватимуть союзники США.

Джей Ді Венс представляє Колбі під час слухання в Сенаті США / Фото – The New York Times

Своїм поверненням до Пентагону Колбі значною мірою завдячує не лише професійному досвіду, а й політичним зв'язкам. Одним із його найвпливовіших союзників є віцепрезидент США Джей Ді Венс, із яким Колбі підтримує дружні стосунки та фактично поділяє погляди на американську зовнішню політику. Обидва належать до кола так званих "ізоляціоністів" і виступають проти надмірного втручання США у закордонні (точніше – не американські) конфлікти та вважають, що Вашингтон повинен значно обережніше витрачати власні військові ресурси.

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Саме Венс особисто посприяв призначенню свого ідеологічного союзника на цю посаду. У березні 2025-го року він виступив на слуханнях у Сенаті, де прямо закликав законодавців підтримати кандидатуру Колбі. А коли частина республіканців почала виступати проти цього призначення, адміністрації Трампа довелося докласти додаткових зусиль, щоб забезпечити необхідну кількість голосів.



Зрештою, 8 квітня Колбі затвердили 54 голосами проти 45, причому серед противників опинився навіть колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Річ у тім, що далеко не всі члени Республіканської партії поділяють погляди Колбі на майбутнє американської зовнішньої політики. Традиційні республіканські "яструби" виступають за збереження суттєвої військової присутності США в Європі та активне стримування Росії. Натомість Колбі категорично наполягає на переорієнтації американських ресурсів на Китай, навіть якщо заради цього доведеться скоротити військову підтримку європейських союзників.

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При цьому чиновник для реалізації своє стратегії часто вдається до дрібних інтриг і маніпуляцій. Вони вже стали ознакою його "фірмового стилю". Наприклад, вважається, що саме Колбі стояв за зупинкою надання Україні деяких типів озброєння влітку 2025-го, саботажем рішень Конгресу та попередньої Адміністрації, а також скандалом з тимчасовим припиненням надання Україні американських розвідувальних даних у березні 2025-го року. Втім, лаври за останню "зраду" Колбі може розділити безпосередньо з Трампом.

Суперечки навколо Колбі давно вийшли за межі звичайних розбіжностей у поглядах. Як повідомляло The Washington Post, голова комітету Палати представників зі збройних сил Майк Роджерс відкрито звинуватив чиновника в тому, що той ввів його в оману щодо планів виведення частини американських військ із Румунії.

Американські військові в Бухаресті / Фото – AP

Колбі звинувачення заперечив, однак конфлікт із впливовим республіканцем лише посилив напруження між Пентагоном і Конгресом. Зрештою, невдоволення роботою Колбі дійшло до того, що республіканські сенатори почали блокувати призначення двох його найближчих заступників.

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І ця боротьба не зупиняється, адже республіканці в Сенаті готуються остаточно заблокувати призначення двох найближчих соратників Колбі – Остіна Дамера та Алекса Велеса-Гріна. Перший відповідає за підготовку стратегічних документів Пентагону, тоді як другий бере участь займається переглядом військової присотності США в Європі.



Обидва вже понад рік працюють у команді Колбі як виконувачі обов'язків, однак досі не отримали офіційного затвердження від американського Сенату. Причиною стали суперечки з республіканськими "яструбами", які, зокрема, виступили проти виведення американських військ із Румунії.

Після поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада 2026-го року ситуація для Колбі лише ускладнилася. За даними видання, попри багатомісячні спроби адміністрації Трампа переконати сенаторів, голосів для затвердження обох кандидатів досі недостатньо.

При цьому вже в січні 2027-го року контроль над Сенатом перейде до демократів, які мабуть ще менш готові підтримати соратників Колбі. Тож американський стратег ризикує залишитися без офіційно затверджених заступників, яких особисто вважає важливими для реалізації своєї оборонної політики.

Попри це, Колбі зберігає підтримку керівництва Пентагону та самого Венса (але не Трампа, бо той нині активно підігрує Китаю, блокуючи продаж Тайваню зброї). І саме тут виникає ще цікавіше питання: якщо нинішній віцепрезидент США вирішить боротися за Овальний кабінет у 2028-му році, чи не стане його давній союзник одним із головних архітекторів зовнішньої політики наступної республіканської адміністрації Білого дому? Звісно, якщо до цього його не "з'їдять" на сенатських слуханнях, перспектива яких маячить перед Колбі та його шефом Гегсетом майже гарантовано.

НАТО 3.0 та критика далекобійних ударів України: чому між США та Євопою спалахнув скандал

Для України політичний вплив Елбріджа Колбі – далеко не абстрактна проблема. Адже його прагнення переорієнтувати американську військову політику на протистояння Китаю вже неодноразово позначалося на відносинах Вашингтона та Києва. Причому деякі рішення Пентагону, до яких був причетний Колбі, безпосередньо впливали на постачання критично важливого озброєння для української армії.

До прикладу, на початку липня 2025 року США раптово призупинили постачання частини військової допомоги Україні, зокрема ракет для систем Patriot та високоточних боєприпасів. Як писало Associated Press, цьому передував перегляд американських запасів озброєння, який координувала команда Колбі. Водночас сам аудит, як пізніше з'ясували амеркианські журналісти, все ж не включав прямої рекомендації зупинити допомогу Україні.

І саме в цьому контексті варто розглядати нещодавній скандал на засіданні "Рамштайну". Адже 17 листопада 2026-го Колбі не лише розкритикував українські удари по російській нафтопереробці та інших об'єктах у глибокому тилу, а й закликав союзників зосередитися на забезпеченні українських військ безпосередньо на фронті.

На його переконання, далекобійні атаки не допомагають завершити війну, і навпаки ведуть до ескалації, тоді як оборона лінії фронту повинна залишатися головним пріоритетом.

Ці заяви викликали гостру реакцію серед європейських партнерів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав позицію Колбі "доволі дурною", наголосивши, що українські удари по стратегічних об'єктах у Росії мають військове значення. Його підтримав британський міністр оборони Вес Стрітінг, який заявив, що саме українці повинні вирішувати, як вести власну війну.



Ба більше, The Telegraph пише, Колбі залишив засідання ще до того, як українська сторона представила закритий брифінг про результати далекобійних операцій. Європейців окремо стурбувала така поведінка американського чиновника, адже він фактично відмовився слухати аргументи української сторони щодо цих ударів.

22 листопада Колбі опублікував великий тред у соцмережі X, у якому спробував пояснити власне бачення ситуації і на додачу згладити суперечності з європейськими союзниками. Зокрема, він назвав роль Пісторіуса у зміцненні німецької оборони "історичною", а саму Німеччину похвалив за безпрецедентні темпи переозброєння. Водночас Колбі наголосив, що союзники цілком можуть мати різні погляди на військову стратегію, зокрема й на ефективність українських далекобійних ударів.

Головною темою його допису стала концепція так званого "НАТО 3.0" – нової моделі Альянсу, за якої європейські держави повинні взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту. Як приклади для наслідування Колбі навів Німеччину, Польщу, Румунію та Фінляндію, відзначивши їхні оборонні витрати, розвиток військової промисловості та готовність самостійно протистояти зовнішнім загрозам. Фактично йдеться про поступовий перехід із залежності Європи від "американської парасольки” до значно більшої самостійності у питаннях оборони.

Окрему увагу Колбі приділив Україні, вкотре підтвердивши свою позицію щодо військової допомоги Києву та стратегії далекобійних ударів по Росії.

І з одного боку, Колбі стверджує, що попри скептицизм багатьох політиків, європейські союзники вже мають достатні промислові можливості та політичну волю, щоб самостійно відповідати за оборону континенту. Ба більше, за його словами, перехід до оборони під проводом Європи – це вже не просто концепція, а процес, який поступово стає реальністю.

Втім, у його пості відчувається й інше прагнення Вашингтона. Колбі хоче, щоб європейці взяли на себе основну фінансову та військову відповідальність за підтримку України, але водночас хоче зберегти за США право впливати на те, який саме вигляд матиме ця оборона. І саме ця суперечність може стати однією з головних проблем для Києва у відносинах зі Сполученими Штатами.

Проблема в тому, що якщо його погляди на національні інтереси США остаточно закріпляться в американській оборонній політиці, підтримка Києва дедалі більше залежатиме від того, наскільки вона відповідатиме цілям Вашингтона у протистоянні з Пекіном. Причому враховуючи, що Сполучені Штати надають більшу частину розвідданих Україні, обмеження обміну цією інформацією також може вплинути на результативність український атак проти Росії.

З огляду на політичні зв'язки Колбі з Джей Ді Венсом, ця проблема може залишитися актуальною для України навіть після завершення президентства Дональда Трампа. Адже незалежно від того, як складеться подальша кар'єра самого Колбі, його ідеї вже стали частиною ширшої дискусії про майбутнє американської зовнішньої політики. І якщо прихильники такого підходу продовжать зміцнювати свої позиції у Вашингтоні, Україні доведеться звикати до нової реальності, у якій допомога США дедалі більше залежатиме від їхніх стратегічних пріоритетів в Азії.