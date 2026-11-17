Таку оцінку посадовець озвучив під час відкриття 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 17 листопада.

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Що сказав представник Пентагону

Виступаючи в штаб-квартирі НАТО, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі піддав сумніву доцільність атак на об'єкти в російському тилу, які він зарахував до невійськових.

У той час як публічне обговорення зосереджується на видовищності далекобійних ударів, покликаних завдати болю російському населенню, наша оцінка полягає в тому, що такі удари не були ефективними у тому, щоб привести до завершення війни, і вони також не сприяють стримуванню просування Росії на лінії фронту– заявив Колбі.

На думку американського посадовця, удари по невійськових цілях провокують зворотну реакцію всередині країни-агресорки.

"Такі удари, особливо ті, які спрямовані на цивільну інфраструктуру, як-от Wildberries, насправді, ймовірно, посилили рішучість російської громадськості та готовність самого Кремля до ескалації", – наголосив заступник голови Пентагону, додавши, що це також "приносить біль цивільним".

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Він також висловив припущення, що Москва має більший потенціал у тривалому обміні ударами на великі відстані.

Важливо зазначити, що баланс переваг у далекобійних ударах цілком може бути на користь Москви– сказав представник американського оборонного відомства.

Водночас посадовець підкреслив, що Вашингтон не прагне штучно обмежувати українську армію у веденні бойових дій.

Він зазначив, що союзники мають спрямовувати зусилля на підтримку позицій сил оборони безпосередньо в зоні боїв.

Натомість ми повинні чітко розуміти, що головний акцент нашої підтримки має бути на забезпеченні та посиленні здатності України утримувати лінію фронту і, де можливо, просуватися вперед. Удари, зосереджені на лінії фронту, та безпосередня підтримка цього району бойових дій, звичайно, належать до цієї категорії– підсумував Колбі, визнавши, що знищення логістики забезпечення окупантів здатне сповільнити рух армії РФ.

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Варто нагадати, ще у серпні 2025 року американські ЗМІ писали про те, що Пентагон місяцями блокував далекобійні удари по російській території. Саме Елбрідж Колбі тоді розробив механізм узгодження українських запитів щодо використання західного озброєння з американськими розвідданими та компонентами.

Також нещодавно він закликав пом'якшити риторику щодо Росії. Його не підтримала, зокрема, Польща та Естонія.