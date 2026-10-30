Не збираюся, – прем'єр Естонії відмовив США у проханні пом'якшити риторику щодо Росії

Про це естонський прем'єр повідомив у коментарі Delfi.

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Відповідь на сигнали з Вашингтона

За словами Крістена Міхала, Естонія та інші країни Балтії відкрито говорять про загрозу з боку Росії та надалі дотримуватимуться своєї позиції.

У себе вдома ми чуємо передвиборчі скарги політиків на те, що ми є недостатньо рішучими, а з новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни світу просять нас стримуватися. Ось у такій ситуації ми й опинились. Я не збираюся стримуватися. Путін – диктатор, який вбиває жінок і дітей. І продовжуватиме це робити доти, доки його не змусять змінити курс– наголосив Міхал.

Прем'єр Естонії також перерахував заходи, яких вживає НАТО останніми роками задля стримування Росії, та зазначив, що "зрозуміло, наша тверда позиція і чіткі заяви не дають Росії спокою".

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За словами Міхала, російський диктатор Володимир Путін зазнає дедалі більших невдач на полі бою, а пожежі в містах і портах Росії змушують його поводитися як терорист.

Крім того, глава естонського уряду звернув увагу на фінансовий внесок своєї держави у колективну безпеку Заходу. Естонія разом із витратами на оборону спрямовує на потреби НАТО майже 7% ВВП.

Водночас у Литві зазначили, що подібних сигналів від США не отримували, передає LRT. В адміністрації президента Гітанаса Науседи повідомили, що партнери не зверталися до литовського лідера чи його радників з проханнями бути стриманішими у заявах про Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пентагон закликав країни Балтії пом'якшити риторику щодо росіян.