Не собираюсь, – премьер Эстонии отказал США в просьбе смягчить риторику по отношению к России

Об этом эстонский премьер сообщил в комментарии Delfi.

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Ответ на сигналы из Вашингтона

По словам Кристена Михала, Эстония и другие страны Балтии открыто говорят об угрозе со стороны России и в дальнейшем будут придерживаться своей позиции.

У себя дома мы слышим предвыборные жалобы политиков на то, что мы недостаточно решительны, а из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались. Я не собираюсь сдерживаться. Путин – диктатор, который убивает женщин и детей. И будет продолжать это делать до тех пор, пока его не заставят изменить курс– подчеркнул Михал.

Премьер-министр Эстонии также перечислил меры, которые принимает НАТО в последние годы для сдерживания России, и отметил, что "понятно, что наша твердая позиция и четкие заявления не дают России покоя".

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По словам Михала, российский диктатор Владимир Путин терпит все больше неудач на поле боя, а пожары в городах и портах России заставляют его вести себя как террорист.

Кроме того, глава эстонского правительства обратил внимание на финансовый вклад своей страны в коллективную безопасность Запада. Эстония вместе с расходами на оборону направляет на нужды НАТО почти 7% ВВП.

В то же время в Литве отметили, что подобных сигналов от США не получали, передает LRT. В администрации президента Гитанаса Науседы сообщили, что партнеры не обращались к литовскому лидеру или его советникам с просьбами быть более сдержанными в заявлениях о России.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон призвал страны Балтии смягчить риторику в отношении россиян.