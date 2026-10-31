"Як слід реагувати на вбивство?": Польща відповіла США на заклик пом'якшити риторику щодо Росії

Як повідомляє телеканал Polsat News, очільник польського зовнішньополітичного відомства відреагував на публікації у медіа під час спілкування з журналістами. Приводом для запитань стала інформація про непублічні рекомендації Вашингтона для європейських партнерів.

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Що сказав Сікорський

Радослав Сікорський наголосив, що агресія Москви щодня приносить реальні жертви серед мирного населення, тому дипломатична стриманість у цьому контексті виглядає недоречною.

Я б хотів, щоб хтось пояснив мені, як слід реагувати на вбивство понад десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці (29 жовтня 2026 – 24 Канал) на вокзалі в Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій, як не протестувати проти цієї агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів?– заявив глава польської дипломатії.

За даними інформаційного агентства Reuters, посадовці Пентагону зверталися до кількох союзників по НАТО із закликом пом'якшити публічні висловлювання про небезпеку з боку Кремля. Зокрема, такі сигнали передавали представникам Литви, Латвії та Естонії через Елбріджа Колбі.

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Американська сторона нібито висловлювала занепокоєння через різкі характеристики дій Москви, побоюючись провокування подальшої ескалації на континенті.

Водночас міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що не отримував офіційних прохань змінювати тон заяв. Литовський посадовець підкреслив, що позиція Вільнюса щодо російської загрози ґрунтується виключно на реальних фактах.