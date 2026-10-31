"Как следует реагировать на убийство?": Польша ответила США на призыв смягчить риторику в отношении России

Польша ответила США на призыв смягчить риторику в отношении России / Getty Images
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал просьбу США смягчить риторику в отношении России. Глава польской дипломатии напомнил о смертоносных ударах оккупантов по вокзалу в Днепре.
Как сообщает телеканал Polsat News, глава польского внешнеполитического ведомства отреагировал на публикации в СМИ во время общения с журналистами. Поводом для вопросов стала информация о непубличных рекомендациях Вашингтона для европейских партнеров.
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Что сказал Сикорский
Радослав Сикорский подчеркнул, что агрессия Москвы ежедневно приводит к реальным жертвам среди мирного населения, поэтому дипломатическая сдержанность в этом контексте выглядит неуместной.
Я бы хотел, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как следует реагировать на убийство более десятка пассажиров, например, сегодня утром (29 октября 2026 года – 24 Канал) на вокзале в Днепре. Как вежливо реагировать на бомбардировки городов, на применение баллистических ракет против теплоэлектростанций, как не протестовать против этой агрессивной войны, которая уже унесла более миллиона жизней?
По данным информационного агентства Reuters, чиновники Пентагона обращались к нескольким союзникам по НАТО с призывом смягчить публичные высказывания об угрозе со стороны Кремля. В частности, такие сигналы передавались представителям Литвы, Латвии и Эстонии через Элбриджа Колби.
Американская сторона якобы выражала обеспокоенность из-за резких оценок действий Москвы, опасаясь провоцирования дальнейшей эскалации на континенте.
В то же время министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что не получал официальных просьб изменить тон заявлений. Литовский чиновник подчеркнул, что позиция Вильнюса в отношении российской угрозы основана исключительно на реальных фактах.
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