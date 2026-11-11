Зрада дружині чи Америці: як голова Nvidia опинився в центрі шпигунського скандалу та до чого тут Китай

Одна з найдорожчих подружніх зрад в історії обернулася для американська компанія Nvidia у майже 430 мільярдів доларів ринкової капіталізації, які вона втратила всього за два дні.

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Щоправда, проблема виявилася значно серйознішою за звичайну шлюбну невірність і удар по репутації компанії. Адже коханку 63-річного генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга американські спецслужби підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою.

Особисте життя мільярдера раптом стало не лише внутрішньою проблемою його сім'ї, а й опинилося в центрі цілого міжнародного шпигунського скандалу, який уже привернув увагу Білого дому, Конгресу США, ФБР і всього світу.

24 Канал розібрав історію навколо Дженсена Хуанга та розповідає, хто він такий, чому Nvidia настільки важлива для США компанія, що відомо про ймовірну китайську шпигунку та які наслідки цей скандал може мати для гонитви між Вашингтоном і Пекіном за першість у розвитку штучного інтелекту.

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Хто такий Дженсен Хуанг: Як Nvidia стала найбільшою технокомпанією США

Щоб зрозуміти масштаби скандалу, спершу варто розібратися, ким є його головний герой. Адже Дженсен Хуанг – далеко не черговий американський багатій, який раптом вирішив завести роман на стороні. Фактично йдеться про людину, яка створила одну з найважливіших технологічних компаній світу, без продукції якої сьогодні складно уявити розвиток сучасного штучного інтелекту.

Народився майбутній мільярдер у 1963-му році на Тайвані, однак ще в дитинстві переїхав до США. Там він здобув інженерну освіту, працював у компаніях AMD та LSI Logic, а у 1993-му році разом із двома партнерами заснував Nvidia. Причому на початку своєї історії компанія займалася зовсім не штучним інтелектом, а створенням відеокарт для ігрових комп'ютерів. Власне, вони і зробили Nvidia відомою на весь світ.

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Дженсен Хуанг у першому офісі компанії в Каліфорнії, 1995 рік / Фото – Nvidia

Справжній прорив стався наприкінці 1990-х років, коли Nvidia почала випускати новітні графічні процесори, які швидко вивели компанію на лідируючі позиції на ринку комп'ютерних відеокарт. Завдяки постійному розвитку своїх технологій Nvidia поступово випередила багатьох конкурентів, а її продукція стала надзвичайно популярною серед гравців та розробників комп'ютерних ігор.

Однак найважливішим виявилося те, що графічне обладнання Nvidia чудово підходило не лише для геймінгу, а й для складних обчислень і, як із часом з'ясувалося, для навчання штучного інтелекту.

Зрештою, саме на тлі популяризації та масштабування використання штучного інтелекту капіталізація Nvidia різко полетіла вгору. За даними самої компанії, лише за другий квартал 2026-го року їй вдалося отримати рекордні 96,2 мільярда доларів прибутку, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду попереднього року.



Причому 89 мільярдів із цієї суми приніс саме бізнес зі створення датацентрів та супутнього обладання, який значною мірою обслуговує розвиток штучного інтелекту.

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Однак найцікавіше полягає в тому, що продукція Nvidia давно перестала бути просто комерційним товаром. Передові чипи використовують для розробки технологій, які мають не лише економічне, а й військове значення. Саме тому США роками намагаються обмежити доступ Китаю до найпотужніших американських процесорів, побоюючись, що Пекін використає їх для розвитку власного ШІ, а згодом і для військових систем.

І якраз тут починаються питання до гендиректора компанії, адже сам Дженсен Хуанг, який є етнічним китайцем, хоч і походить з не комуністичної частини Китаю, неодноразово виступав проти жорстких обмежень на експорт американських чипів до КНР. Мотивував він це тим, що такі заборони лише стимулюють китайців розробляти власні технології, а не закуповувати їх в американців.

Хуанг у своїй фірмовій шкіряній куртці на презентації нових розробок компанії Nvidia / Фото – Wikimedia

Причому переконував він далеко не своїх підписників десь у Твітері. Хуанг має тісні зв'язки безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом і загалом вважається одним із найвпливовіших представників технологічного бізнесу у Вашингтоні. Отже, й інтереси компанії він міг напряму просувати в адміністрації Білого дому.

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Однак шпигунський скандал, у який потрапив Хуанг, змусив зовсім по-іншому поглянути на його багаторічні спроби домогтися послаблення американських обмежень щодо Китаю. Адже сьогодні постає цілком логічне питання: чи справді мільярдер настільки палко захищав інтереси американського бізнесу, чи на його рішення могли впливати люди, зацікавлені в передачі передових технологій Пекіну?

Коханка, лобізм та китайські спецслужби: чому навколо зради Хуанга розгорівся скандал

Другою ключовою персоною в цій історії стала китайська бізнесвумен Еліс Хуанг, також відома як Хуан Ле. Причому йдеться далеко не про випадкове знайомство з американським мільярдером. Вона роками працювала у фінансовому секторі Китаю, а згодом стала однією з керівниць сінгапурської Megaspeed International, яка також спеціалізується на інфраструктурі для роботи ШІ-моделей. І якраз цей бізнес і вивів її на керівника Nvidia.

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Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг у головному офісі Nvidia в Каліфорнії / Фото – X

Річ у тім, що Megaspeed була офіційним партнером Nvidia та закуповувала її передові процесори для власних датацентрів. За даними медіа, пов'язані з компанією структури лише за два роки придбали обладнання на суму майже 5 мільярдів доларів. Втім, ще у 2025 році американська влада запідозрила Megaspeed в обході експортних обмежень. Причому слідчі намагалися встановити, чи не допомагає компанія своїм китайським клієнтам отримувати американські чипи, заборонені до продажу в Китай.

На тлі цієї торговельної та технологічної війни Еліс Хуанг (вона ж Хуан Ле) почала дедалі частіше з'являтися поруч із Дженсеном Хуангом. Наприклад, їх разом фотографували на бізнес-зустрічі в Тайбеї у червні 2024-го року. А у травні 2025-го журналісти зафіксували пару під час вечері, де вони обмінювалися доволі ніжними жестами, а згодом залишили ресторан в одному автомобілі. Медіа ставало очевидно, що їхні стосунки вже давно вийшли за межі звичайного ділового спілкування.

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Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг на вечірці після техновиставки Computex на Тайвані / Фото з соцмереж

Та поки Хуанг водив коханку по ресторанах, американські спецслужби вже за нею стежили. За інформацією The New York Times, розвідка США перехопила повідомлення, які свідчили про те, що Еліс Хуанг передавала інформацію безпосередньо Пекіну.

Ба більше, там стверджувалося, що жінку завербувало Міністерство державної безпеки Китаю, а її основним завданням нібито було збирати інформацію про керівника Nvidia та впливати на його ставлення до експортної політики США. Втім, докази її шпигунської діяльності поки так і не були офіційно оприлюднені.

Спочатку Nvidia категорично заперечувала будь-який особливий характер стосунків між своїм керівником та Еліс Хуанг. У компанії наполягали, що зустрічі з клієнтами є звичайною частиною роботи гендиректора, який щороку спілкується з тисячами бізнес-партнерів. Однак після нових публікацій американських журналістів ситуація різко змінилася.

8 листопада 2026 року Дженсен Хуанг надіслав співробітникам Nvidia листа, у якому вперше публічно визнав подружню зраду. Мільярдер перепросив перед дружиною Лорі, з якою одружений ще з 1985-го року, та власними дітьми, визнавши, що його поведінка була неприйнятною. Водночас він запевнив, що залишається відданим компанії та, зокрема, інтересам національної безпеки США. Того ж дня рада директорів Nvidia оголосила про розслідування можливого іноземного втручання.

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Фото з особистого WeChat Еліс Хуанг, куди вона закрила доступ після розголосу стосунків в медіа

Зрештою, чи справді Еліс Хуанг працювала на китайську розвідку та чи вдалося їй отримати від коханця якусь секретну інформацію, поки невідомо. Не виключено, що Дженсен Хуанг просто став жертвою власної необережності. Однак якщо роман справді був частиною китайської шпигунської операції, виникає питання, наскільки успішною вона виявилася.

І судячи з того, що про можливу загрозу американська влада знала задовго до публічного скандалу, не менш примітною в цій історії є роль самого Білого дому. Адже поки Хуанг намагався приховати свої позашлюбні стосунки, адміністрація Дональда Трампа, схоже, мала значно серйозніші причини перейматися його особистим життям.

Шлюб Дженсена Хуанга тривалий час вважався взірцевим. На архівному фото – підримємець разом з дружиною Лорі Міллс та їхніми дітьми / фото – New York Post

Виникають питання до Трампа: як на скандал реагують інвестори та американські політики

Найцікавіше, що історія з імовірною китайською шпигункою навряд чи стала великим сюрпризом для Білого дому.

Ще наприкінці 2025-го року Дональда Трампа поінформували про підозри розвідки щодо Еліс Хуанг. Однак президент США тоді не вжив жодних заходів проти керівника Nvidia, принаймні таких, про які було б публічно відомо. Ба більше, Дженсен Хуанг продовжував регулярно відвідувати Вашингтон та переконувати адміністрацію послабити обмеження на продаж американських чипів до Китаю.

І навіть після того, як шпигунський скандал став надбанням громадськості, Трамп не поспішав відмовлятися від свого впливового союзника. 9 листопада 2026-го президент США заявив, що особисто поговорив із Хуангом, який запевнив його, що нічого не знав про можливі зв'язки своєї коханки з китайською розвідкою.

Причому Трамп заявив, що не лише повірив мільярдеру на слово, а й публічно висловив упевненість, що той зможе вийти зі скандалу без серйозних наслідків. І це попри те, що, за словами самого президента, справою вже займається ФБР.

Однак далеко не всі у Вашингтоні поділяють таку поблажливість Трампа. Ще 4 листопада троє впливових республіканців, які очолюють комітети Палати представників із закордонних справ, розвідки та протидії Китаю, зажадали від Хуанга пояснень. Конгресмени запросили мільярдера на закритий брифінг, який пройде вже 18 листопада. Політики прагнуть з'ясувати, наскільки тісними були його зв'язки з Еліс Хуанг та чи могла китайська розвідка все ж отримати доступ до секретної інформації США.

З огляду на зміни балансу сил у Конгресі після провальних для Трампа мідтермів можна припустити, що це лише початок і далі на пана Хуанга чекають все нові та нові слухання.

Варто нагадати, що нині Китай виконує роль спонсора держави-агресорки Росії, зокрема, надає Москві ті самі чипи та ділиться досвідом і технологіями. Продукти Nvidia використовуються росіянами у їхній зброї. Вважається, що вони потрапляють до Росії контрабандним шляхом – так званим "сірим імпортом".

І поки у Вашингтоні сперечаються про шпигунство, сам Хуанг та його компанія вже зіткнулися з цілком реальними фінансовими наслідками. Лише за два дні, 9 – 10 листопада, акції Nvidia обвалилися майже на 10%, а капіталізація компанії скоротилася приблизно на 430 мільярдів доларів. Причому 9 листопада, коли акції Nvidia стрімко дешевшали, загальний американський фондовий ринок, навпаки, зростав. Отже, падіння відбувалося не лише на тлі загальних економічних проблем, а й через занепокоєння інвесторів щодо майбутнього однієї з найдорожчих компаній світу.

Дженсен Хуанг та інші CEO технологічних компаній США на зустрічі з Дональдом Трампом / Фото – Wikimedia

Але й на цьому проблеми мільярдера не закінчилися. Того ж дня група акціонерів подала колективний позов проти Nvidia та особисто Хуанга до федерального суду Каліфорнії. Інвестори звинуватили керівництво компанії у приховуванні інформації про зв'язки гендиректора з імовірною китайською шпигункою та ризики, які ці стосунки могли становити для бізнесу.

Отже, для Дженсена Хуанга головна проблема тепер полягає далеко не в самому факті подружньої зради. Якщо розслідування встановить, що його особисті зв'язки допомагали Китаю обходити американські обмеження, постраждати можуть не лише шлюб та репутація бізнесмена. У такому разі Хуанг зіткнеться з цілком відчутними політичними та юридичними наслідками. І тоді навіть особиста прихильність Дональда Трампа навряд чи гарантуватиме мільярдеру абсолютну недоторканність.