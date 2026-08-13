Знахідка демонструє необхідність посилення санкційного тиску та координації зусиль цивілізованого світу. Про це сказали в ГУР.

Що відомо про нову ракету?

Розвідники розповіли, що наявність мікрокомп'ютера може свідчити про російські спроби застосовувати у своїй зброї технології штучного інтелекту. Окупанти можуть використовувати ШІ для покращення автоматичного наведення та обробки даних у польоті.

Воєнна розвідка оприлюднила дані про 35 нових електронних компонентів, ідентифікованих в озброєнні ворога. Серед знахідок є:

елементи пасивної радіолокаційної головки для БпЛА "Герань-2", яку Росія почала встановлювати для виявлення засобів ППО та радіолокаційних станцій;

китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного дрона "Герань-4";

деталі активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

ГУР повідомило, що українські фахівці продовжують аналізувати вороже озброєння та виявляти іноземні компоненти.

Ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї, та посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора,

– заявили у відомстві.

Вони підкреслили, що російський оборонно-промисловий комплекс досі нездатний замінити імпортні високотехнологічні деталі власними розробками.

У вівторок, 11 серпня, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також розповів, що Москва дуже залежна від іноземних комплектуючих. Йдеться не лише про складні військові технології, а й про деталі цивільного призначення.