NVIDIA несподівано очолила ринок Ethernet-комутаторів для дата-центрів: сегмент злетів до $15,4 млрд на тлі ШІ-буму

Компанія NVIDIA, лідер у виробництві ШІ-прискорювачів, підкорила нову вершину. Завдяки стрімкому розвитку інфраструктури для штучного інтелекту, техногігант уперше очолив світовий ринок мережевого обладнання для дата-центрів.

Хоча бренд традиційно асоціюється з графічними (GPU) та центральними (CPU) процесорами, компанія активно розширює свій вплив на всю екосистему центрів обробки даних. За даними аналітичної компанії IDC, які публікує портал Wccftech, у першому кварталі 2026 року NVIDIA стала постачальником номер один за обсягом доходів у сегменті мережевого обладнання для дата-центрів.

Що таке Ethernet-комутатори та чому вони важливі?

Ці пристрої працюють як надшвидкісні «регулювальники руху» на цифрових магістралях. Вони з'єднують тисячі серверів між собою, дозволяючи їм миттєво обмінюватися гігантськими масивами даних. Без такого обладнання робота сучасних суперкомп'ютерів просто неможлива.

Головним драйвером успіху NVIDIA стала її платформа Spectrum-X. Це комплексне мережеве рішення, яке включає блоки обробки даних (DPU) BlueField та кабелі LinkX. Спеціалізовані мікросхеми DPU беруть на себе рутинні мережеві завдання та розвантажують основні процесори. Це робить передачу даних для навчання ШІ максимально швидкою та ефективною.

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Як зріс ринок та які позиції займає NVIDIA?

Завдяки глобальній розбудові інфраструктури для штучного інтелекту ринок Ethernet-комутаторів переживає безпрецедентний бум. У першому кварталі 2026 року загальний дохід сегмента досяг рекордних 15,4 мільярда доларів. Це на 39,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Лише на гіперскейлерів (гігантські хмарні провайдери) та корпоративні дата-центри припало 10 мільярдів доларів доходу, що демонструє зростання на 61%. Найшвидше ринок зростає в країнах Америки – на 49,7% рік до року. Регіон EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) показав приріст у 32,2%, а Азійсько-Тихоокеанський регіон (APAC) додав 25,9%.

На цьому тлі фінансові показники NVIDIA виглядають феноменально. Компанія захопила 21,5% світового ринку Ethernet для дата-центрів. Її мережевий бізнес зріс на неймовірні 192,7% у річному обчисленні, принісши 2,1 мільярда доларів квартального доходу. Платформа Spectrum-X ідеально підійшла для створення великих кластерів GPU, які сьогодні є стандартом для ШІ-індустрії.

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Чому індустрія переходить на надвисокі швидкості?

Попит на високошвидкісні мережеві рішення продовжує диктувати тренди. У першому кварталі 2026 року комутатори стандарту 800G зайняли 35,8% у структурі доходів ринку дата-центрів. Водночас рішення на 200G та 400G склали 34,1% ринкової частки. Сумарно ці надшвидкісні комутатори генерують 70% світового доходу в сегменті Ethernet для центрів обробки даних.

Цей структурний зсув повністю перемальовує розстановку сил. Успіх NVIDIA доводить, що компанія більше не є просто постачальником ШІ-прискорювачів. Вона перетворилася на надійного партнера, здатного забезпечити наскрізну інфраструктуру для «фабрик штучного інтелекту» наступного покоління – від процесорів до високопродуктивних мереж.

Геополітичний тиск та дефіцит на ринку ШІ

Поки NVIDIA утримує лідерство з часткою 64% на світовому ринку ШІ-чипів та понад 94% на ринку настільних GPU, компанія стикається з викликами в Азії. Через жорсткі санкції США попит на її обладнання в Китаї перейшов у тінь. На чорному ринку ціни на заборонені сервери NVIDIA DGX B300 за останні пів року зросли вдвічі – до 1,1 мільйона доларів, а прискорювачі RTX 6000 Pro подорожчали в 2,6 раза.

Водночас уряд КНР активно стимулює імпортозаміщення. Очікується, що у 2026 році китайські виробники ШІ-чипів (зокрема Huawei, Cambricon, ByteDance та Alibaba) займуть 79% внутрішнього ринку Китаю. Проте у глобальному масштабі позиції NVIDIA залишаються непохитними, тоді як її найближчий конкурент AMD контролює лише близько 8,6% ринку ШІ-чипів.