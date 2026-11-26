Україна посилює удари по російських авіабазах, нафтопереробних заводах і логістичних маршрутах, створюючи для Кремля дедалі більше проблем у тилу. Це впливає не лише на можливості російської армії, а й на переговорні позиції Москви та реакцію західних партнерів.

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Політтехнолог Тарас Загородній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як атаки на російські НПЗ та авіабази змінюють ситуацію на війні, чому Кремль почав відкрито реагувати на удари по своїй інфраструктурі та як успіхи України можуть впливати на позицію Дональда Трампа. Також він оцінив, навіщо Лукашенко пропонує гарантувати безпеку Володимиру Зеленському та чого насправді прагне Білорусь.

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Удари по авіабазах і НПЗ як новий рівень тиску

Українські атаки на російські нафтопереробні заводи та стратегічні авіабази вийшли на новий рівень, що безпосередньо впливає не лише на фронт, але й на глобальні переговори. Ураження аеродрому Саваслейка та знищення носіїв ракет Кинджал МіГ-31 є критично важливим кроком. Це не стара радянська техніка, а нові літаки, втрата яких суттєво обмежує можливості ворога завдавати терористичних ударів по українському бізнесу та інфраструктурі.

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Паралельно з цим системне вибивання російської нафтопереробки, зокрема удари по Сизранському та Новокуйбишевському НПЗ, має накопичувальний ефект. Навіть спроби ремонтувати складне обладнання не дозволяють заводам вийти на повну потужність.

Головне завдання України у цьому процесі – створити критичний дефіцит дизельного пального в Росії напередодні зими. Це ставить під загрозу не лише логістику окупаційних військ, але й базове функціонування російської економіки за низьких температур.

Як Кремль реагує на наростання проблем

Реакція російської влади на ці удари проходить класичні стадії прийняття неминучого. Спочатку Кремль намагається замовчувати проблему протягом кількох днів. Коли приховувати наслідки стає неможливо, в інформаційний простір випускають урядовців, які визнають труднощі, але запевняють у повному контролі над ситуацією.

Однак остання нарада за участю Владіміра Путіна, де він відкрито вимагав посилити захист об'єктів паливно-енергетичного комплексу та погрожував неминучими ударами у відповідь, свідчить про настання критичної стадії. Обличчя російських посадовців на цій нараді чітко демонстрували розуміння реального стану речей: ситуація виходить з-під контролю.

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Тиск на логістику Росії і європейська реакція

Паралельно з ударами по НПЗ, Україна почала тиснути на логістичні маршрути Росії в Балтійському та Середземному морях. Атаки на тіньовий флот та інфраструктуру, через яку йдуть вантажі до Індії та Китаю, викликають занепокоєння в Європі. Зокрема, Італія нервує через активність у районі Лівії, яку вважає зоною своїх історичних інтересів, а Естонія раптом згадала про екологію Балтійського моря.

Проте для України це легітимні військові цілі згідно зі Статутом ООН. Цей тиск є класичним інструментом міжнародної політики: чим більше проблем ти здатен створити, тим швидше з тобою починають домовлятися на вигідних умовах.

Чому змінюється позиція Трампа і що це означає для Білорусі

Успіхи України на полі бою та в тилу ворога безпосередньо впливають на позицію Дональда Трампа. Його риторика зазнала кардинальних змін: від обіцянок завершити війну за 24 години до заяв про те, що він не прив'язаний до жодних термінів, адже для танго потрібні двоє. Трамп переходить від стадії заперечення до прийняття реальності, в якій Україна не збирається здаватися.

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Більше того, розмови про гіпотетичні великі економічні угоди між США та Росією виявилися мертвонародженими. Показовим індикатором тут є поведінка американських енергетичних гігантів, таких як ExxonMobil та її активи в Росії, які залишаються замороженими. Жодних реальних домовленостей не існує, оскільки немає предмета для розмови.

Дії України щодо знищення російського нафтогазового потенціалу повністю відповідають інтересам американських енергетичних компаній, які є спонсорами Республіканської партії. Їм не потрібна російська нафта та нафтопродукти на зовнішніх ринках.

На тлі цих геополітичних зсувів активізувався і самопроголошений президент Білорусі. Його пропозиції виступити гарантом безпеки для Володимира Зеленського під час гіпотетичного візиту до Москви є спробою повернутися у велику гру в ролі миротворця. Лукашенко чудово пам'ятає свою роль у вторгненні 2022 року і зараз намагається отримати індульгенцію.

Спостерігаючи за тим, як методично Україна знищує російську промисловість, він приміряє цей сценарій на Білорусь і відверто боїться. Його заяви – це трансляція російських ультиматумів у м'якшій формі, спроба заманити українське керівництво в пастку переговорів на території ворога, де Москва традиційно використовує шантаж та компромат. Однак Київ чітко дає зрозуміти, що питання майбутнього Білорусі тепер залежить від України, а не від Росії.

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