Росія завжди позиціонувала себе як потужну морську державу. Виглядати такою Кремль намагався навіть після того, як рештки Чорноморської флотилії, піджавши хвоста, потікали з Криму до Новоросійська.

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Втім, кілька послідовних ударів по російських кораблях за тисячі кілометрів від української акваторії натякають на те, що безпечних місць для московських суден стає все менше, навіть якщо йдеться про ну дуже віддалені райони.

Чому затоплення корвету "Меркурій" та суховантажу MV ANGARA свідчать не просто про удар по російським інтересам в Африці, але й про стратегічні зміни у підходах до війни у воді, як Україна міняє правила гри у протистоянні з Росією у морі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Безпечних місць для російского флоту більше нема

Операції у Середземному та Балтійському морях, про які стало відомо 22 листопада, можна без применшення назвати історичними.

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Протягом невеликого проміжку часу під ударом Сил Оборони опинилися кораблі у двох надзвичайно важливих для Росії морях. І справа не у знищеному корветі проєкту 20380, який супроводжував підсанкційні судна, і не у тимчасовій втраті суховантажу поблизу Лівії та атаці на судно Sparta II на Балтиці, а в тому, що росіяни більше не можуть почуватися безпечно у ключових для себе акваторіях.

Кадр заходу безекіпажних катерів на удар по суховантажу MV ANGARA близ Лівії / Скриншот з відео

До появи українських безпілотників Москва могла побоюватися хіба взяття того чи іншого корабля на абордаж із подальшим затриманням країнами НАТО. Але подібні перспективи геть не лякали росіян, оскільки не несли ніякої реальної шкоди для їх підривної діяльності.

Нині ж, із урахуванням удару по малому ракетному кораблю "Наро-Фомінськ", який стався 11 листопада 2026-го року, можна говорити не про одиночні чи навіть випадкові ураження, а про щонайменше тестування Україною нових спроможностей.

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Крім того, однозначно йдеться і про зміну правил протистояння, оскільки офіційна поява морських дронів за межами Босфору свідчить, що додатковий тиск на росіян має політичну підтримку союзників, адже в СБУ зазначили, що при атаці було використане так зване "материнське судно". І це означає, що Київ отримав змогу значно розширити географію застосування брандерів, тобто атакувати російські кораблі ледве не у будь-якій точці світу.

Дивіться відео ураження корвету "Меркурій" у порті Бенгазі:

Лівія у контексті значення для Росії відіграє цілком стратегічне значення: після значного послаблення позицій Кремля у Сирії, за допомогою цієї країни агресор намагається зберегти свій військовий вплив у Середземному морі та Африці.

Ураження ж кораблів у порті Бенгазі дає чітке розуміння, що перекидання зброї, логістика та й взагалі почуття безпеки для флоту в цьому регіоні перебувають під великим питанням.

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Балтійське море й взагалі критичне для загарбників, оскільки лише завдяки йому Росія забезпечує Калінінгадську область всім необхідним, а також може вивозити нафтопродукти та інші товари. Перекриття судоходства цим шляхом для країни-агресорки означатиме неминучу економічну смерть.

Чи зможе Росія захистити свій флот

Як показала практика уражень Чорноморської флотилії у Криму та в Новоросійську, убезпечити власні кораблі росіяни можуть хіба якщо надійно пришвартують їх до причалу, обтянуть боновими загородженнями, а також прикриють навколо купою суден, яких не шкода. Втім, навіть тоді почуватися повністю у безпеці росіяни не зможуть, а саме існування кораблів зведеться банального виживання.

Від флоту, що майже не виходить за межі порту в Новоросійську, нема ніякого сенсу / Фото BlackSky

Повноцінно захиститися в якийсь інший спосіб, залучати літаки та гелікоптери, додаткові системи спостереження і патрулювання росіяни також не дуже здатні. Адже для захисту з повітря у віддалених регіонах їм потрібні авіаносці, а у Середземномор'ї та Балтиці – організація постійних польотів у вкрай обмеженій ділянці міжнародного авіапростору.

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Із урахуванням того, що у наближеній до материка та окупованого Криму ділянці Чорного моря, Москва не змогла організувати надійну охорону судів, убезпечити своє судноплавство в інших регіонах Росія буде взагалі ледь здатна. Звісно, не можна взагалі недооцінювати ворога, і агресори точно поширять свій досвід боротьби з безекіпажними катерами на весь власний флот, однак говорити про надійний захист навряд буде можливо.

Ключовим моментом в протистоянні, яке заграло новими фарбами, є лише сталість подібних атак. Якщо Україна зможе масштабувати удари, і хоча б частково перекрити росіянам вихід з Балтійського моря, країна-бензоколонка остаточно захлинеться економічно.

За умов постійних уражень НПЗ, а також певного санкційного тиску, країна-агресорка і без цього почувається обмеженою у можливостях експортувати за кордон дороговартісний дизель.

Фактично єдине, що наразі рятує Путіна – це збільшення цін на нафту і похідні від неї продукти через розв'язану Трампом війну проти Ірану. Адже навіть попри фізично зменшені можливості виготовлення та відповідно продажу пального, через стрибок вартості сировини, росіяни отримують мільярди доларів на продовження війни.

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Через Балтійське море, згідно з відкритими даними, Росія експортує близько 4,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на місяць. Якщо Україні вдасться зробити те, що Заходу вже давно час було зробити – заблокує для країни-агресорки рух цією торговельною артерією, – Москва почне економічно схлопуватись.

Удари по Усть-Лузі вкупі з блокуванням виходу росіян з Балтіського моря можуть нанести надзвичайно болісний удар по економіці Росії / Скриншот з відео

Будь-яка заміна маршрутів для постачання нафти і її похідних до країн Азії, Латинської Америки Близького Сходу, фактично неможлива: для посилення Північного морського шляху в окупантів нема потрібної кількості льодоколів, а доставка "чорного золота" до портів за Уралом буде вкрай дорогою та нерентабельною.

Крім того, росіянам однозначно доведеться вкладатися в оборону власних морських баз, навіть якщо йдеться про найбільш віддалені, оскільки тікати з тієї самої Лівії дорівнює розписуватись у власній слабкості та втрачати політичний вплив.

Усі кораблі відомі

Зрештою, ситуація для Москви виглядає дуже неприємною. Адже врятувати свій тіньовий флот, апелюючи до того, що по ньому не можна бити, росіяни навряд зможуть.

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Це означає, що кожен потенційний вихід кораблів у відкрите море дорівнює ризику втрати судна, а також загрожують небезпекою екіпажу. Можливо, ця ситуація змусить країни Заходу хоч якось переглянути підходи і заборонити рух танкерам, суховантажам тощо без реально діючої страховки. Оскільки зараз більшість кораблів так званого "тіньового флоту" мають хіба фіктивні страхові поліси.

Втім, якщо політичної волі партнерів буде недостатньо, за умови масштабування можливостей, усю роботу за них можуть зробити наші Сили Оборони. Тим паче, що усі кораблі, які перевозять вантажі для росіян, відомі, переплутати їх із якимись іншими насправді цивільними суднами неможливо, а це означає, що санкції можуть стати кінетичними.

"Меркурій" пішов на дно та своєю загибеллю надіслав важливий сигнал / супутникове фото – Vantor

Фактично ж ситуація нагадує таку, що склалася на початку атак по Чорноморському флоту, коли він згодом був змушений відступити з Севастополя. Якщо Києву вдасться системно підійти до справи, наслідки для Росії можуть виявитися ледве не фатальними.

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Такими, що йдуть значно далі за втрату кількох кораблів. Кремль може повстати перед неминучим вибором: або вкладати мільярди на посилення безпеки буквально по всій Землі, або ж згортати власну присутність та торговлю.

Головне питання у тому, чи зможе Україна перейти від окремих операцій до постійного тривалого тиску на судноплавство Росії.