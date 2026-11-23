Деталь, яку варто уточнити: "поблизу берегів Лівії" насправді означає причал військово-морської бази в Бенгазі, на території, яку контролює генерал Хафтар. Про це пише Ігор Семиволос.
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Чому Україна визнала удар?
Бачу три причини, чому ми визнали удар. Перша – тип цілі.
Танкер – це цивільне судно, екологія і скарги до Міжнародної морської організації. Корвет – бойовий корабель агресора, тобто законна ціль. Удар по ньому визнавати безпечно.
Друга причина – заперечувати вже не було сенсу. Уряд Бенгазі сам повідомив про атаку дронів, лівійські військові говорили з AP, з'явилося відео з гелікоптера. Коли мовчання нічого не приховує, краще самому визначити, як подати подію. Класика.
Третя причина – адресат. Тобрук і Бенгазі стали для Росії заміною Тартуса, де її позиції після падіння Асада похитнулися, і постачання туди йде з Балтики через Гібралтар. Фраза "продовжуємо операції у визначених акваторіях" звернена до всіх, хто приймає російські кораблі.
Реакція в регіоні
Тепер про рамку, яку вже просувають. Бенгазі заявляє, що Лівія не є стороною війни, а російський посол звинувачує Київ у втягуванні у конфлікт третіх країн. Але війна в Лівії триває з 2011 року. Там уже воювали Туреччина, ОАЕ, Єгипет, той самий "Вагнер".
Україна не відкрила новий фронт, а прийшла по тих, хто вже давно там окопався.
Декілька слів про "покровителів Хафтара". Інтереси Єгипту та ОАЕ збігаються в Лівії, але розходяться в Сомалі та Судані. У Судані Каїр підтримує армію, а Росія роками працювала з її противниками. Тепер Росія закріплюється ще й на західному кордоні Єгипту. Для Каїра це питання небезпечного оточення, а не солідарності з Хафтаром.
Єгипет купує більше зерна в Росії, але українська пшениця для нього – суттєва противага, яка не дає повністю залежати від Москви: понад чверть імпорту надходить з України.
Свого часу ми вже мали дискусію з єгиптянами про цілі України в Африці. Почувши від нас "ми прийшли по росіян", вони залишилися задоволені. Ця формула працює, бо мета обмежена: Україна не шукає постійної присутності чи впливу. Росія приходить, щоб залишитися. Ми приходимо по неї.
Реакція поки показова. Бенгазі заговорив про порушення суверенітету і звернувся до Радбезу ООН. Тріполі дистанціювався: висловив занепокоєння втягуванням лівійських портів у чужі конфлікти і водночас дорікнув Бенгазі, що суверенітет країни став заручником розколу. Москва погрожує "відповіддю". Каїр і Абу-Дабі мовчать. Захищати російський корвет ніхто не поспішив.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.
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