Удар по кораблю "Наро-Фомінськ" у Балтійському морі: капітан запасу ВМС розкрив деталі атаки

Про це в ефірі 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, основними об'єктами для ураження в цій операційній зоні є два російські порти – Усть-Луга та Приморськ. Через них Росія експортує дві третини своєї нафти, що приносить колосальні доходи до держбюджету ворога. Це дає можливість фінансувати війну.

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Корабель пошкоджений

Як наголосив Риженко, паралельно Сили оборони вибивають й інші цілі. Успішна атака по "Наро-Фомінську" допомогла й країнам НАТО, адже вісім крилатих ракет "Калібр", які несе корабель, загрожували державам цього регіону. Це перший випадок ураження настільки сучасного та спроможного надводного корабля противника за допомогою дрона в цьому регіоні.

В середині листопада Балтійський флот РФ традиційно проводить підсумкові навчання. Корвет вийшов у море неподалік острова Гогланд для виконання завдань протиповітряної оборони, ескортування суден і відпрацювання ракетних ударів. Саме тоді його й уразив дрон. Попри пошкодження, борт своїм ходом попрямував до Санкт-Петербурга на ремонт.

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Наші можливості щодо ураження безпілотними системами покращуються. Ми можемо завдавати такі удари по кораблях навіть у Балтійському морі. Безпілотники летять вже на значну дальність. Але зрозуміло, що поки що дрони не є настільки потужними, щоб потопити корабель– зазначив Риженко.

Риженко прокоментував удар по російському судну в Балтійському морі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, Фінляндія зафіксувала українську атаку по "Наро-Фомінську" вранці 11 листопада. Згодом стало відомо, що уражений корабель попрямував в бік Санкт-Петербурга.