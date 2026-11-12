За 40 кілометрів від узбережжя: у Фінляндії підтвердили удар України по кораблю Росії

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

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Що у Фінляндії розповіли про удар по російському кораблю?

За інформацією Yle, двоє високопосадовців підтвердили, що Фінляндія зафіксувала українську атаку вранці 11 листопада.

У Силах оборони Фінляндії також підтвердили факт удару, однак не уточнили, яким саме способом його зафіксували. Водночас військові наголосили, що безпосередньої воєнної загрози для країни немає.

За даними естонського суспільного мовника ERR, після вибуху російський корабель попрямував у бік Санкт-Петербурга.

Удар стався поблизу острова Гогланд, розташованого у східній частині Фінської затоки. Напередодні атаки в регіоні фіксували активність безпілотників.

Зокрема, вночі один із дронів помітили в повітряному просторі Фінляндії. Країна підняла винищувачі, проте безпілотник не збивали.

Уранці 11 листопада фінські військові також запровадили тимчасові обмеження на польоти та судноплавство у східній частині Фінської затоки.

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Що відомо про пошкодження корабля?

За даними СБУ, ціллю атаки став малий ракетний корабель "Наро-Фомінськ" проєкту "Буян-М", який входить до складу Балтійського флоту Росії.

Судно може нести крилаті ракети "Калібр". Водночас точних даних про масштаби його пошкоджень наразі немає.

Деякі російські та українські телеграм-канали повідомляють про можливих загиблих і постраждалих серед екіпажу, однак Yle не змогло незалежно підтвердити цю інформацію.

Чи можуть повторитися такі атаки?

Військовий аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі припускає, що Україна може продовжити удари по російських кораблях у Фінській затоці.

На його думку, якщо українські військові переконаються в ефективності таких операцій, російський Балтійський флот може зазнавати атак частіше.

Експерт вважає, що Росія опинилася у вразливому становищі та може посилити протиповітряну оборону портів і захист військових кораблів.

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Водночас Кастехельмі наголосив, що такі удари не становлять значної загрози для Фінляндії, хоча війна стає дедалі помітнішою і в Балтійському морі.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили ракетний корабель "Наро-Фомінськ" та масштабні паливні термінали під час масованої атаки на морський порт Усть-Луга в Ленінградській області.